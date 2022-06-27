Komşuda da kriz var, umut yok

Yunanistan’da ve Türkiye’de eş zamanlı yapılan son kamuoyu araştırması Yunanların ve Türklerin ekonomiye dair umutsuzlukta aynı kaderi paylaştığını ortaya koydu.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Politikacılar uluslararası ilişkilerde tansiyonu üst seviyede tutarken, hem Yunan hem de Türk halkının derdi sofrasındaki yemeğin her gün biraz daha azalması.

YÜZDE 80: İYİ GİTMİYOR

Yunanistan'da ve Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan son kamuoyu araştırması Yunanların ve Türklerin ekonomiye dair umutsuzlukta aynı kaderi paylaştığını ortaya koydu. Konda ve MRB'nin mayıs ayında yaptığı araştırmaya göre Türklerin yüzde 80.4'ü ülkede işlerin iyi gitmediğini söyledi. Aynı soru Yunanlara da soruldu ve komşuda halkın yüzde 57.4'ü ülkede işlerin iyi gitmediğini düşündüğünü belirtti. Türklerin yüzde 68.2'si ve Yunanların yüzde 60.7'si önümüzdeki 12 ay içinde ekonominin ve kendilerinin finansal durumunun daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Her iki ülkede de eşzamanlı yapılan araştırmadaki veriler, politikacılar gerilimi artırırken Ege'nin her iki yakasında da halkların kısa vadeli gelecekte ülke ekonomisinin ve içinde bulundukları finansal koşulların düzeleceğine dair ciddi umutsuzluk içinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye birinci Yunanistan ikinci

Türkiye yüzde 70'lik enflasyonla yıllık enflasyonun yüzde 11.3 olduğu Yunanistan ile karşılaştırılmayacak seviyede bir fiyat artışı krizi yaşıyor. Ancak Dünya Ekonomi Forumu'nun son raporu Yunanistan'ın 2020 ile 2022 ilk çeyreği arasındaki fiyat artışları kıyaslamasında 20 katı aşarak OECD ülkeleri arasında İsrail'in ardından ikinci sırada yer aldığını ortaya koydu. Türkiye ise 2022 yılı ilk çeyrekteki yüzde 54.8'lik enflasyonla bölgede açık ara ilk sırada.