Konseyin süt kararı üretimi bitirebilir

Çiğ sütteki son fiyat kararı üreticide büyük hayal kırıklığı yarattı. Sektör temsilcileri, üretimdeki azalmanın ve zamların hızlanacağını açıkladı.

Sayime BAŞÇI

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Yaz dönemi boyunca üretim maliyeti 7.41 TL ile 7.10 TL arasında değişen çiğ sütte fiyat artış beklentisi hüsrana uğrarken, üretici, bu fiyatların üretimi bitireceğini ve sektörün enflasyona kurban edildiğine dikkat çekti. Geçen perşembe toplanan Ulusal Süt Konseyi'nden (USK) çıkması beklenen karar, 7.50 TL olan fiyatın 10 TL'ye yakın bir seviyeye çıkarılması idi. Burada çiğ süt fiyatı her ne kadar resmi olarak 7.50 TL olsa da nakliye, toplama gibi masraflar çıkarıldığında üreticinin elinde 7 TL gibi bir ücret geçiyordu.

AYRI ÖDEME

Ancak USK, toplantı sonrasında “1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının üreticinin eline net 7.50 TL geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir” kararını yayımladı. Burada Tarım Bakanlığı'nın fiyat artışından yana olduğu ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gıda enflasyonunu gerekçe göstererek buna izin vermediği belirtildi. Bu kararın üretimi bitireceğine dikkat çeken Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, inişli çıkışlı piyasa düzenine geçileceğine ve sonbahar kış aylarında hem süte hem ette büyük zam üretimde de düşüş görüleceğini belirtti. Kendi çiftliğinde de hayvan varlığının yüzde 10'unu kesime gönderdiğini kaydeden Solakoğlu, “Şu anda yüzde 30-35 zam kapıdaydı, hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.

Bakanlık müdahalesi

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, sanayicinin şerh koyduğu USK'dan üretimi durduracak bir karar çıktığını kaydetti. Solakoğlu, Tarım Bakanlığı'nın fiyat artışını sağlamak için çok çabaladığının ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gıda enflasyonunu artıracağını gerekçe göstererek artışa izin vermediğinin belirtildiğini söyledi.

Süte enflasyon olarak bakılıyor

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, eğer ilave prim desteği alınmaz ise üretimin azalmaya devam edeceğini, sektörün enflasyona kurban gideceğini kaydetti. İlk etapta üreticinin eline net ücret geçmesinin bir kazanım olduğunu aktaran Keskin, “Geldiğimiz noktada hayvancılık azaldı. Bu krizi hep beraber yaşıyoruz. Maliye Bakanlığı enflasyon olarak bakıyor, para olarak bakıyor, zam yapmayın diyor. Ben üreticime bakarım üreticim zarar ediyor” dedi.