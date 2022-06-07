Konutlarda ısı yalıtım kredi paketinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu konutlarda ısı yalıtım kredi paketinin detayları açıklandı. Kredinin doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacağı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu konutlarda ısı yalıtım kredi paketinin detayları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

Kredinin 60 ay vadeli ve kredi faizinin 0,99 olduğu duyurulurken, konut başına azami 50 bin lira kredi kullanılabileceği ifade edildi.

Öte yandan kredinin yüzde 60’ının yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40’ının da proje tamamlanıp Enerji Kimlik Belgesi alınmasıyla kullanılabileceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, detayları “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez ile birlikte enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ‘Konutlarda Isı Yalıtımı Kredisi’ni hayata geçiriyoruz. öylelikle hem enerji verimliliğimizi artıracak hem de sera gazı emisyonunu azaltarak sürdürülebilir çevre politikalarımızı da destekleyeceğiz. Milletimize hayırlı olsun” mesajıyla paylaştı.