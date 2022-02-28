Korkut Boratav’dan savaş yorumu: Kur korumalı mevduat ve seçim planı çöktü

İktisat profesörü Korkut Boratav, Ukrayna savaşının AKP'nin kur korumalı mevduat ve seçim planlarını çökerttiğini dile getirdi.

Emre DEVECİ

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyayı sarsarken, gelişmelerin Türkiye'yi hem siyasi hem de ekonomik olarak derinden etkilemesi bekleniyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nin başını çektiği Batılı müttefiklerin Rusya'yı cezalandırmak üzere açıkladığı sert ekonomik yaptırım kararları küresel piyasalarda deprem etkisi yaratırken, Türkiye'de de depremin etkisi hissedilmeye başlandı.

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Ukrayna savaşının Türkiye'ye olası etkilerini sozcu.com.tr'ye değerlendirdi.

‘SAVAŞ BEKLENTİLERİ ÇÖKERTTİ’

Savaş öncesindeki durumu “AKP hükümetinin büyük bir gösteriyle ilan ettiği kur korumalı mevduat sistemi, kısa vadede bir seçim programı olarak sonuç vermeye başlamıştı. Etkili oluyordu. Döviz piyasasındaki gerilim hafifletmişti” ifadeleriyle değerlendiren Boratav, savaş sonrası için ise “Savaş kur korumalı mevduat sistemine ilişkin beklentileri çökertti” dedi.

“Tüm hesaplar, kısa vadede döviz kurunun kontrol altında tutulması ve enflasyonun tırmanmasının durdurulması üzerineydi. Bu yıl ortalarında turist gelirlerinin artması sayesinde de seçime gidilerek sonuç alınma ümidi vardı. Faiz indirimleriyle yaratılan istikrarsızlık kısa vadede teskin edilecekti, belirtiler de olumlu seyrediyordu. Dolar kuru 13,5 civarında istikrar kazanmış gibiydi ama…” diyen Boratav, şöyle devam etti:

“Savaş hem döviz piyasalarında gerilimi hem de enerji fiyatlarında yükselişi, dolayısıyla da enflasyonu tetikledi. Ekonomi yönetiminin kısa vadeli seçim programını ve kur korumalı mevduat tasarısını çökertti.”

‘YAPTIRIMLAR RUSYA’YI SARSAR’

Boratav ayrıca, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ekonomik bağlarına, bu iki ülkeden buğday ithalatına, bu iki ülkenin turizmdeki ağırlığına ve Rusya'ya enerjideki bağımlılığa dikkat çekti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların, Rus bankalarının Swift sistemi dışına çıkarılmasının, bu ülkenin finansal sistemini sarsacağının ve küresel ekonomik istikrarsızlığı besleyeceğinin ortada olduğunu belirten Boratav, “Hızlı bir anlaşma olursa durum bir miktar sakinleşebilir. Rusya'ya karşı Batı'nın sert tepkileri etkili olmayı sürdürecek” dedi.

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