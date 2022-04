Köylülerden maden ocağı tepkisi: Topraklarımız zarar görüyor, tarım arazilerimiz talan ediliyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü sakinleri pomza maden ocağına tepki gösterdi. Pomza Maden İşletmecilerinin ÇED raporlarını genişletilmek istediğini söyleyen bölge halkı, maden ocağı yüzünden ağaçların kesildiğini, tarım ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Müslüm EVCİ

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü sakinleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla pomza maden ocağına tepki gösterdi.

Özellikle yaz aylarında, tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda ürünlerinin zarar görmesini, meyve ağaçlarının sökülmesini istemediklerini söyleyen bir bölge sakini şunları söyledi:

“Yollarımız geçilmez ve neredeyse kullanılmaz hale geldi. Tarla komşu sınırları ihlal edilmektedir. Çiftçi tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirirken zorluk çekmektedir. Verimli topraklarımız zarar görüyor, tarım arazilerimiz talan ediliyor. Tonajlı araçların kullandığı güzergâh sebebiyle köyümüz yerleşkelerinde, binalarda çatlama ve büyük oranda tahribat var. Aynı zamanda binalarda oturan vatandaş sesten ve tozdan rahatsız olmaktadır Tonajlı araçlar köy okulu önünde risk oluşturmakta ve bu yüzden çocukların can güvenliği tehlikeye girmektedir. Farklı yol güzergâhı tercih edilebilir çünkü tahribat çok fazla”



“SAĞLIĞIMIZ RİSK ALTINDA”

“Pomza Maden işletmecileri ÇET raporları genişletilmek istiyor” diyen bölge sakini, “Mazı köyü halkı olarak buna razı değiliz. Sağlığımız risk altında. Pomza da kanserojen madde var mı? Madenlerin incelenmesini ve raporlaştırılmasını istiyoruz” dedi.

Hesapsız ve plansızca nerdeyse yoldan geçene ruhsat verilen madenler yüzünden Türkiye'de kanser vakalarının arttığına işaret eden bölge sakini, “Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden de anlaşıldığı gibi son yıllarda kanser istatistiklerine bakıldığında madenler yüzünden artış olduğu görülmektedir. Türk halkını zehirleyerek öldüren denetlenmeyen özel teşebbüs madenciliği yasaklanmalı ve madencilik ticari kazanç amacıyla değil sadece halkın zaruri ihtiyaçları için devlet tekelinde yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEDE OBRUKLAR OLUŞUYOR”

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy ve partili yöneticileri de Mazı halkının basın toplantısına destek verdi.

Açıklama yapan Kamil Gülmez, “Pomza madeni alınan tarım alanları yok olduğu gibi, obruklar oluşmuş. Etrafındaki tarlalar sürülürken her an traktörle kaza olabilir. 30-40 tonluk kamyonlar köy içinden geçerek her tarafı toz kaplıyor. Köylü şikâyetçi bağırıyor ama uyan yok” ifadelerini kullandı.

