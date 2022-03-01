Kripto paralarda yaptırım rüzgarı: Bitcoin’de sert yükseliş

Rusya'ya karşı sert yaptırımların getirilmesi sonrasında kripto paralarda sert yükseliş görüldü. Bitcoin son iki günde yüzde 15'in üzerinde artışla 44 bin doların üzerini gördü.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla birlikte düşüşe geçen kripto paralarda tablo tersine döndü.

Rusya’ya karşı sert ekonomik yaptırımlar sonrasında kripto paraların yaptırımları aşmada kullanılıp kullanılmayacağı gündeme gelirken, son iki günde kripto paralarda yüzde 15'i aşan yükselişler görüldü.

Kripto para dünyasının bir numaralı oyuncusu Bitcoin, 17 Şubat sonrasındaki ilk kez 44 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin, Pazar günü 37 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Pazar günü 2 bin 600 doların altını gören Ethereum'da da bugün 2950 dolar seviyesinin üstü görüldü.

Pazar günü 71 dolar sente kadar gerileyen Ripple, bugün 78 sentin üzerini gördü.

‘YAPTIRIMLAR KRİPTO PARALARA YARAYABİLİR’

Gigabyte Investment yönetici ortağı Louis Curran, artan uluslararası gerilimin ve yaptırımların kripto paralara yarayabileceğini öne sürdü.

Bitcoin ile ABD'deki S&P 500 endeksi arasındaki korelasyon da son birkaç günde geriledi. Bir ara 0,7'ye kadar yükselen korelasyon, 0,5'e geriledi. Korelasyonun 1 olması, ikilinin tam olarak birlikte hareket etiğine, 0 olması ise tamamen ayrı hareket ettiğine işaret ediyor.

Kripto para platformu B2C2'den Adam Farthing, Rusya'ya dönük yaptırımların, Bitcoin'in savaşta kaçılacak bir riskli varlık olduğu yönündeki hikayeyi değiştirebileceğini söyledi.

Farthing, Bitcoin'in bir dönük noktasında ya da dönüm noktasına yakın olabileceğini öne sürdü.

RUBLE-TETHER İŞLEM HACMİ KATLANDI

Öte yandan, kripto para borsalarında işlem gören ve sabit koin olarak doların ikamesi olan Tether'e Rusların ilgisi arttı.

Reuters’ın haberine göre, Rus rublesi dün yaptırımlar nedeniyle tarihi düşüş yaşarken, Rus rublesi-Tether işlemlerinde hacim bu yılın zirvesine yükseldi.

Oslo merkezli dijital varlık araştırma şirketi Arcane Research’in aktardığına göre, dün ruble-Tether işlem hacmi 29,4 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, bir hafta önceki rakamların yaklaşık üç katı seviyede bulunuyor.

BINANCE HESAPLARI DONDURMADI

Dünyanın işlem hacmi olarak en büyük kripto para borsası olan Binance, yaptırıma hedef olan Rus müşterilerinin hesabını işleme kapatacağını fakat Rus vatandaşların tamamının hesaplarını dondurmayacağını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, dün yaptığı çağrıda büyük kripto para işlem platformlarının Rusların dijital cüzdan adreslerini bloklamasını istemişti.

KRİPTO YAPTIRIMLARI DELEBİLİR Mİ?

Bir ülkenin SWIFT'den çıkarılması, kilit bankaların küresel finansal sistemden büyük ölçüde kopacağı anlamına geliyor. Moskova'nın SWIFT'den dışlanması sonrası Rus bankaları, diğer ülkelerdeki bankalarla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için alternatif yollar arayacak. Bu alternatif yollardan bazıları Rusların kendi kurdukları ödeme sistemi.

Ancak bu ödeme sistemlerinin yanında batılı güçler yaptırımların kripto aracılığı ile de delinebileceğinden endişe ediyor. Analistlerse kriptonun merkezi olmayan yapısının dijital varlıkları tamamen kesmeyi zorlaştıracağını söylüyor.

RUSYA'DA KRİPTO ÇOK YAYGIN

Londra merkezli risk danışmanlık firması AnotherDay yöneticisi Marlon Pinto da bankacılık sistemine duyulan güvensizlik nedeniyle kripto para birimlerinin Rusya'nın finansal sistemindeki payının diğer birçok ülkeden daha büyük olduğunu belirtti.

Bir Rus hükümeti raporuna göre Rus vatandaşları tarafından açılan 12 milyondan fazla kripto para cüzdanı olduğu ve ülkedeki kripto para hacminin ise 23 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Blok zincir analiz firması Elliptic'e göre, küresel finans piyasalarına erişimini sınırlayan ABD'nin katı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan İran, yaptırımları atlatmak için kripto para madenciliğini kullandı. Ayrıca küresel finansal güçlerin yaptırımına maruz kalan diğer ülkelerden Kuzey Kore, Venezuela gibi ülkelerin de kripto teknolojisini yoğun bir şekilde kullandığı tahmin ediliyor..

Yine de mevcut küresel bankacılık sistemindeki Rus işlemlerinin devasa büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda finansal sistemde kullanılan kripto paraların payı şimdilik oldukça yetersiz. Bu payın ne kadar artırılabileceği ise belirsiz.

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