Krizden kuruyemiş de nasibini aldı

AKP’nin kalesi olarak bilinen Kayseri’de bir kuruyemişçi esnafı İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman’a dert yandı. Kuruyemiş fiyatlarına son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam geldiğini söyleyen esnaf, vatandaşın kuruyemiş almakta zorlandığını kaydetti. İşlerinin yüzde 70 civarında düştüğünü kaydeden Esnaf, “Önceden vatandaşlar yarım kilo alabiliyordu. Şimdi yarım kilo da kalmadı. Şimdi küçük 250 gram kese kâğıdı bastırıyoruz” dedi.

Müslüm EVCİ

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Döviz kurundaki yükseliş ve derinleşen ekonomik krizden kuruyemiş de nasibini aldı. Son bir yılda fiyatı yüzde 100'ün üzerinde artan kuruyemiş vatandaş için lüks oldu.

KURUYEMİŞÇİ ESNAFI İYİ PARTİLİ BAŞKANA DERT YANDI

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde bir kuruyemişçi esnafını ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Ataman'a dert yanan esnaf, zamlardan dolayı vatandaşın alım gücünün azalmasıyla nedeniyle kuruyemiş satışlarında yüzde 70 civarında bir düşüş yaşandığını söyledi.

“KENDİM BİLE ALIRKEN DÜŞÜNÜRÜM”

Vatandaşın gramla kuruyemiş aldığını ifade eden esnaf şunları söyledi:

*Geçen yıl 80 liraya sattığımız kuruyemiş şu an da 150 lira. Şu an da satışlarımız da yüzde 70 civarında düştü. Bizim girdilerimiz de ikiye katlandı.

*Zamdan önce 150 lira gelen fatura şu an 380 lira civarında geliyor. Bunun yanında BAĞ-KUR ve SSK artışları da bizi etkiliyor. Bunlar küçük esnafın belini çok büküyor. Ben şahsım adına kilosu 150 lira olan kuruyemişi almak isterken düşünürünüm.

*Çünkü niye, 4 bin 250 lira maaş alıyorlar. Önceden vatandaşlar yarım kilo alabiliyordu. Şimdi yarım kilo da kalmadı. Şimdi küçük kese kâğıdı bastırıyoruz.

*Önceden yarım kiloluk kese kâğıdı bastırırken şimdi 250 gramlık kese kâğıdı bastırıyoruz. Daha önce 250 gram kese kâğıdından hiç bastırmazdık şimdi onlardan bastırıyoruz. Git gide alım gücü düşüyor.

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