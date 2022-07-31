Kur korumadan 87 milyar liralık büyük dönüş

Şirketler şubatta girdikleri KKM hesaplarından ağustos itibarıyla getiri almaya başlıyor. Hesaplamalara göre tek bir ayda devletin kasasından kabaca 87 milyar lira çıkacak.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) yenileme tarihleri yaklaştıkça, milyarlarca dolarlık yüksek geri dönüşlerin yaratabileceği döviz talebi piyasalar için endişe yaratırken, ödenecek kur farkının devlete yükü ise ciddi bir fatura çıkarıyor.

6 AYLIK VADELER DOLUYOR

Reuters'ın 4 ekonomistin görüşleriyle derlediği verilere göre, şirketlerin 6 aylık vadelerinin dolmasıyla KKM'de ağustos ayında yaklaşık 20 milyar dolar değerinde dönüş olacak ve yılın en büyük dönüşü de bu ayda gerçekleşecek. Şirketlerin döviz mevduat dönüşüyle şubat ayında sisteme girmeye başladıkları göz önüne alındığında özellikle Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustostaki KKM mesaisi yoğun geçecek. Kur Korumalı TL mevduatta şirketlerin yoğun katılımının olduğu şubat için 6 aylık vadeler ağustosta dolmaya başlıyor. Dolar son haftalarda hızlı yükselişini sürdürürken her gün yılın yeni bir zirve seviyesi görülüyor. Şubat ayında dolar ortalama 13.62 lira seviyesindeydi. Bugün kurda gelinen 18 liralık seviye ise KKM'de yüzde 32 oranında bir getiriye işaret ediyor. Dolayısıyla şirketlere ödenecek kur farkı kaba bir hesapla 87 milyar lirayı bulacak. KKM'ye şubatta giren şirketlerin çoğunluğunun dövizden döndükleri göz önüne alındığında faturanın büyük kısmı da Merkez Bankası'nın hesabına yazılacak. Ocak sonunda şirketlerin 2021 yılı son çeyrek kur farkı gelirlerine vergi istisnası sağlanmasıyla birlikte ise şubatta şirketlerden hızlı bir KKM'ye dönüş yaşanmıştı.

Hazine bugüne kadar 37.2 milyar TL ödedi

■ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre 22 Temmuz ile biten haftada Kur Korumalı TL Mevduat hesapları 1 trilyon 101.3 milyar TL'ye (62.4 milyar dolar) çıktı. Hazine tarafından Kur Korumalı Mevduat için bu yılın şubat ayından itibaren yapılan toplam ödeme 37.2 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası ise bugüne kadar KKM için ödenen kur farkı tutarını açıklamıyor.