Kuraklık ve rekolte kaybı ihracatı riske attı

Savaşla birlikte kritik hale gelen buğdayda bu yıl gübre kullanımının azalması ve sulama sıkıntısı nedeni ile önemli bir verim kaybı olabileceği belirtiliyor.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye'nin hem ihracatçı hem de ithalatçı olduğu buğday ve unlu mamullerdeki ticareti, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında başlayan küresel gelişmeler ve bölgesel olarak yaşanan kuraklıkla yeniden şekilleniyor. Türkiye'nin ortalama 20-22 milyon ton olan üretimi geçen yıl 17.7 milyon ton olarak gerçekleşirken, bu yıl da bir iki milyon tonluk rekolte kaybı bekleniyor. Yağışlarda gerçekleşen bölgesel kuraklık dışında yüksek maliyetler ve kullanılamayan gübrenin verimi düşüreceğine dikkat çeken üreticiler, bu yıl unlu mamul ve makarna gibi işlenmiş ürünlerde ihracatçının sıkıntı yaşayabileceğine dikkat çekti.

İHRACAT SIKINTILI

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri verilerine göre, yılın ilk 3 ayında Türkiye 626 milyon dolarlık buğday ithal ederken, 347.5 milyon dolarlık buğday unu ile 219.7 milyon dolarlık makarna ihracatı gerçekleştirdi. Sadece mart ayında ise 130.7 milyon dolarlık buğday unu ile 89.2 milyon dolarlık makarna ihracatı gerçekleşti. Buğdayda üretim rekoltesi ve ihracat ile iç piyasaya yansımalarının haziran ayı içinde netleşeceğine dikkat çeken Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, “Kuraklıktan dolayı üretim düşerse sıkıntı başlar. Üretimde kendimize yeteriz ama ihracatta sıkıntı yaşanır. Gelecek 1 ay içinde haziran sonrasında kendini belli eder” dedi.

İç pazarda fiyatlar etkilenir

Yağışların iyi gitmediğini ve nisanda 28.000 milimetre (mm) yağış alındığını, ancak normalin 40000 mm olduğunu belirten Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu gelecek iki haftanın yeni mahsulün seyri açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Bu yıl da verimde bir düşüş beklediklerini kaydeden Köseoğlu, “Polatlı'da dekar başına verim 150 kilolara kadar düşer. Üretimimiz aşağı yukarı kendimize yeter de un ve unlu mamul ihracatında sıkıntı yaşanır. İşlenmiş ürünlerde sorun yaşanabilir. Bu durum iç pazarda da fiyatları etkiler” dedi.

Yüzde 30 verim kaybı var

Buğdayda önemli üretim bölgelerinden olan Konya Kadınhanı Ziraat Odası Başkanı Arafa Soydan, verim kaybı yaşandığını bölgesel kuraklık olduğuna dikkat çekerek, “Yağış ne kadar bol olsa da çiftçi istenilen gübreyi atamadığı, istenilen suyu veremediğinden dolayı yüzde 20-30 verim kaybı var. Makarnalık buğdayda da ekmeklik buğdayda da ihracatta sıkıntı yaşanır” dedi.