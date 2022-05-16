Küresel buğday fiyatlarında yeni sıçrama

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası son 14 yılın zirvesine ulaşan buğday fiyatları, şimdi de Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklama kararı sonrası son iki ayın en hızlı yükselişini yaşadı.

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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli fiyatları Hindistan’ın, ülkedeki sıcak hava dalgasının üretimi aksatması ve iç piyasada fiyatların rekor seviyeye yükselmesinin ardından buğday ihracatına yasak getirmesiyle yüzde 6 prim yaparak tavan oldu.

Başlıca hububat ihracatçıları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz’den buğday sevkiyatlarında görülen aksamalar devam ederken, Hindistan’ın başlattığı ihracat yasağının da küresel arz sıkışıklığının artmasına yol açacağı düşünülüyor.

Ancak, Hindistan tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, ihracat yasağı getirilmiş olsa da halihazırda verilmiş olan akreditifler için ihracatın gerçekleştirileceğini ve yemek güvenliği ihtiyaçları konusunda ülkelere destek olacağını ifade etti.

YILIN BU DÖNEMİNDE İHRACAT YAPAN TEK ÜLKE

Yılın bu dönemlerinde başlıca buğday ihracatçılarından sevkiyatları gerçekleştiren tek ülke olma özelliği taşıyan Hindistan’ın hububat ihracatı, Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından keskin şekilde yükselmişti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları hafif gerilemeden önce ton başına 12.47 dolar yani 458.2 dolar/ton seviyesine kadar yükselerek 9 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Buğday fiyatları bugün sabah saatlerinde yüzde 5.1 artıda işlem gördü.

Mısır da yüzde 2 yükselerek ton başına 7.96 dolar, yani 313.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.8 değer kazanarak ton başına 16.59 dolar, yani 609.6 dolar/ton seviyesine yükseldi. (REUTERS)

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