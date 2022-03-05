Küresel gıda fiyatları tüm zamanların zirvesinde

Küresel gıda fiyatları, şubatta yıllık aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 24,1’lik artışla tüm zamanların zirvesine yükseldi. Savaşla birlikte enerji ve gübre fiyatlarındaki artış ve arz sorunlarının, fiyatları daha da yukarı itmesi bekleniyor. Bitkisel yağlar ve süt ürünleri, şubattaki fiyat artışlarında başı çekti.

Sozcu.com.tr

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Küresel gıda fiyatları, şubatta yıllık yüzde 24,1'lik artışla tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Küresel ticarete konu olan gıda ürünlerinde uluslararası fiyatları dolar cinsi olarak takip eden gıda fiyatı endeksi, şubatta aylık yüzde 3,9'luk artışla 140,7 seviyesine yükseldi ve Şubat 2011'deki zirve seviyesinin 3,1 puan üzerine çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarındaki artışa bitkisel yağların ve süt ürünlerinin öncülük ettiğini açıkladı.

FAO, önümüzdeki aylarda mısır ve buğday fiyatlarında güçlü yükseliş beklendiğine işaret etti.

BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI UÇUYOR

Şubatta en fazla artış, aylık yüzde 8,5'lik artışla bitkisel yağ fiyatlarında oldu. Yıllık bazda ise yüzde 36,8 artan FAO Yağ Fiyatları endeksi, şubatta rekor tazeledi.

Küresel talep artarken arz sorunları yaşanması, bitkisel yağ fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

FAO, yağ fiyatlarına ilişkin olarak, dünyanın en fazla palm yağı ihraç eden ülkesi Endonezya'nın ihracatı kısması, Güney Amerika'da soya üretiminde düşüş beklentisi ve Karadeniz'de savaş nedeniyle ayçiçek yağı ihracatında düşüş olacağına dair kaygılara işaret etti.

SÜTTE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6,4

Şubatta süt ürünlerinin fiyatındaki ortalama aylık artış yüzde 6,4 oldu. Batı Avrupa ve Okyanusya'da süt üretiminin beklentilerin altında kalması, Kuzey Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere küresel talebin ise güçlü olması, fiyat artışlarında etkili oldu.

Süt ürünlerinde yıllık artış oranı ise yüzde 24,8 olarak kaydedildi.

TAHILDA SAVAŞ ENDİŞESİ

Tahıl ürünleri fiyatları, şubatta aylık yüzde 3, yıllık yüzde 14,8 arttı. Mısırda aylık artış yüzde 5,1'e ulaştı.

Savaş nedeniyle Ukrayna'da ihracatta yaşanabilecek sorunlara ilişkin kaygılar ve diğer bölgelerdeki üretim sorunları, tahıl ürünlerinin fiyat artışında etkili oldu.

FAO'nun et fiyatları endeksinde şubattaki artış, aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 15,3 oldu.

Şekerde ise aylık artış yüzde 1,19, yıllık artış 10,4 olarak açıklandı.

ENERJİ VE GÜBRE BÜYÜK SORUN

FAO ekonomisti Upali Galketi Aratchilage, rekolte ve ihracat sorunlarının da fiyatlarda etkili olduğunu ancak enerji ve gübre gibi dış faktörlerin çok daha büyük sorun yarattığını dile getirdi.

Aratchilage, gıdada kâr marjlarının düştüğünü ve bu durumun da üretimi artıracak yatırımların azalmasına neden olduğuna dikkat çekti.

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