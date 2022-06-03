Küresel gıda fiyatlarındaki gerileme sürüyor

Türkiye'de gıda enflasyonu mayıs ayında yüzde 91,6'ya çıkarken, küresel gıda fiyatları nisan ayının ardından mayısta da geriledi.

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Dünya gıda fiyatları endeksi mart ayında rekor yüksek seviyeyi gördükten sonra hububat ve et fiyatlarındaki artışa rağmen nisan ayının ardından mayıs ayında da geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi nisan ayındaki revize 158.3 seviyesinden mayıs ayında 157.4’e düştü.

Nisan gıda fiyatları endeksi daha önce 158.5 olarak açıklanmıştı.

SAVAŞIN ETKİSİYLE GEÇEN SENEYE GÖRE YÜKSEK

Bu ayki düşüşe rağmen gıda fiyatları endeksi kısmen Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı endişelerle geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 22.8 daha yüksek seviyede bulunuyor.

Geçtiğimiz ay süt ürünleri, şeker ve nebati yağlar düşüş kaydederken; et fiyatlarını takip eden endeks tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

FAO hububat fiyatları endeksi mayıs ayında yüzde 2.2 yükselirken; buğday fiyatları aylık bazda yüzde 5.6, yıllık bazda ise yüzde 56.2 artış kaydetmiş durumda. (REUTERS)

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