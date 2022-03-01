Küresel hava nakliyesinde Rusya krizi

Birçok devletin Rusya'ya hava sahasını kapatması ve Rusya'nın da karşı adım atması, küresel tedarik zincirinde baskı yaratabilir.

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Corona virüsü salgınından hali hazırda sert bir biçimde etkilenmiş olan küresel tedarik zinciri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından çok sayıda devletin Rusya’ya hava sahasını kapatmasıyla daha fazla aksaklık ve maliyet enflasyonu ile karşı karşıya kalabilir.

Avrupa ile Japonya, Güney Kore ve Çin gibi Kuzey Asya ülkeleri arasındaki ticari taşımacılık, Rusya ve diğer devletler arasındaki karşılıklı hava sahası yasaklarının Avrupalı kargo uçaklarının Sibirya üzerinden uçmasını, Rus hava yollarının ise Avrupa üzerinden uçmasını engellemesiyle daha sorunlu hale geldi.

KÜRESEL HAVA NAKLİYESİNİN BEŞTE BİRİ ETKİLENDİ

Cargo Facts Consulting’in yöneticisi Frederic Horst, küresel hava nakliyesinin yaklaşık yüzde 20’sini gerçekleştiren hava yollarının hava sahası yasaklarından etkilendiğini belirtti.

Lufthansa, Air France, Finnair ve Virgin Atlantic hava sahalarının kapanmasına bağlı olarak şimdiden Asya’nın kuzeyine olan nakliye uçuşlarını durdururken, Korean Air Lines ve Japon ANA Holdings gibi Asya’nın büyük hava taşımacılığı şirketleri ve Orta Doğu’daki hava yolları şirketleriyse hâlâ Rus hava sahasını kullanıyor.

International Air Transport Association (IATA) verilerine göre hava nakliyesi oranı Aralık’ta 2019 yılındaki seviyesinin yüzde 150 üstüne çıkmıştı. (REUTERS)

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