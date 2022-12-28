Leva, TL’yi 10’a katladı! Halk yanına bile yaklaşamıyor, Bulgarlar poşetleri dolduruyor

Türkiye'de ekonominin geldiği durum Edirne'de bir kez daha gözler önüne serildi. Bulgar levası, Türk lirasını 10'a katladı, yabancılar Türkiye'ye akın etti. Kilosu 140 TL'ye çıkan klasik peynirin yerli halk yanına bile yaklaşmazken, Bulgarlar poşet poşet alıp ülkelerine dönüyorlar...

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1 Leva, 10 TL’yi geçti. İki ülke arasındaki kur farkından dolayı Bulgar turistlerin Edirne'deki yoğun alışverişleri hız kazandı.

Kilosu 140 TL’ye çıkan klasik peynirin yerli halk yanına bile yaklaşmazken, Bulgarlar poşetlerini doldurdu.

Peynirin yanı sıra süt ürünlerine de rağbet gösteren Bulgarlar, valizlerini doldurup ülkelerine dönüyor.

“YOĞUN ALIŞVERİŞ OLUYOR”

Pazar esnafı Onur Pektaş, Bulgaristan'dan gelen turistler sayesinde çok peynir sattığını belirterek, “Çok alıyorlar. Onların parası buraya göre değerli olduğu için yoğun alışveriş oluyor. Genellikle gıdaya, giyime özen gösteriyorlar. Bulgar gelince esnafın yüzü gülüyor. Bir iki kalıp alan da var, bir iki teneke alan da var; çok değişiyor. Çoğunluğu yüksek alıyor” dedi.

“ZENGİN BİR ÜLKE DEĞİL AMA PARASI DEĞERLİ”

Pazarcı Levent Bakır da şunları söyledi:

*İşlerimiz iyi şükür, Bulgarlarla. İyi gidiyor şu anda, yılbaşı alışverişi. Edirneliler de alıyor ama tabii onlar kadar alışveriş yapamıyorlar. Neden? Çünkü biraz fiyatlar pahalı.

*Süt ürünleri biliyorsunuz, fiyatları her geçen gün yükseliyor. Klasik peynir, 120, 130, 140 liraya var. İçerisindeki süt miktarı, kalitesine göre değişiyor fiyatları. Önceden ciddi zam geldi. 200, 205, 300 lira gibi tenekesine zamlar geldi.

KIŞLIK İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORLAR

*Onların bir lirası bizim 10 liramız. Doğal olarak onların avantajına geliyor. 2-3 kilo alıyorlar. Onlar da kışlık ihtiyaçlarını bizden karşılıyorlar.

*Çeçil peynir; 3-4 kilo alanlar var. Buzdolabına koyup tasarruf etmeye çalışıyorlar. Sonuçta çok zengin bir ülke değil ama parası değerli.

*O yüzden alışverişlerini bizden yapmaya çalışıyorlar. Çoğu kişi alamıyor. Bazı konularda bizim vatandaşımızın sıkıntıları var. (ANKA)

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