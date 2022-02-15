Lokantacılar zorda: Esnaf zamlar sonrası dolaplarını çalıştıramaz halde

Elektriğe gelen zamlardan sonra esnafın buzdolabının fişini çekip, tabelasını söndürme noktasına geldiğini anlatan Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, "En azından belli bir süre esnafa özel bir tarife uygulanmalı" talebinde bulundu.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, artan faturaları ödemekte güçlük çeken esnafın dolaplarını iade etmeye başladığını, kasapların da dolaplarını çalıştıramaz hale geldiğini söyledi.

Bilen, bu yüzden zor günler geçiren esnafın sorununa bir an önce çözüm getirilmesini talep etti.

‘TABELALAR BUNDAN SONRA YANMAYACAK’

Bilen, “Yeni yılın ilk günlerinde elektrik faturalandırma sisteminde kademeli sisteme geçildiğini ve yüzde 50 ile yüzde 127 değişen oranlarda aylık 210 kilowatt saatlik tüketim sınırına göre zam yansıtılmaya başlandı. Aylık belirlenen bu sınırı geçmemek için evlerde bile buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü gibi zorunlu cihazların hiç çalışmaması gerekiyor” dedi.

Bilen, “Bununla birlikte bu zorlu kış şartlarında işyerlerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken ısıtma cihazları gibi buzdolapları, yanması gereken ışıklar ile tabelalar bundan sonra yanmayacak demektir” diye konuştu.

“Esnaf dolaplarını iade etmeye başladı, kasaplar dolaplarını çalıştıramaz hale geldi” diyen Bilen, “Şehirlerde birçok cadde ve sokağın aydınlanmasında büyük önem taşıyan ışıklı esnaf tabelaları da bundan sonra yanmama durumuna geldi. Eğer esnaf tabelalarını söndürürse sokaklar ışıksız kalır, şehir karanlığa bürünür” değerlendirmesinde bulundu.

‘ELEKTRİK ZAMMI GERİ ALINMALI’

En yüksek elektrik faturasını ticarethane aboneliği olan esnafların ödediğine dikkat çeken Bilen, şehirdeki cadde ve sokakların aydınlanmasında esnaf tabelalarının da önemine değindi.

Bilen, “Esnaf, yüksek faturalar nedeniyle akşamları ışıklı tabelalarının fişini çekmesi durumunda şehir karanlığa bürünür. Esnaf ve sanatkâr camiası olarak yazlık ve kışlık elektrik tarifesinde ısrarlıyız” diye konuştu.

“Esnafımız en az 800 kilowatt saat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kwh'ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi” diyen Bilen, “Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrik zammı geri alınmalı” şeklinde konuştu.

‘YAZLIK VE KIŞLIK TARİFEDE ISRARLIYIZ’

TESK’in araştırmalarına göre, alt sınırın konutlarda en az 400-500, iş yerlerinde ise 800-1200 kilowattsaat olması gerektiği belirten Bilen, “Elektrik, yazdan daha çok kışın kullanılıyor. Isınmada, aydınlanmada, mutfakta, temizlikte, işyerlerinde her alanda olmazsa olmazımız. Bu nedenle zam yapılmaması için talep de bulunmuştuk. Esnaf ve sanatkâr camiası olarak yazlık ve kışlık elektrik tarifesinde ısrarlıyız” dedi.

Bilen, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte doğalgazda da kademeli sisteme geçiş kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kışın çetin geçtiği bu dönemlerde vatandaş, esnaf ve sanayici düşünülerek kademe üst sınırdan belirlenmeli. En önemli harcama kalemlerinde faturaların yüksek gelmesi üretimi de tüketimi de olumsuz etkiliyor. Bu yüksek fiyatlar hem enflasyonu hem de maliyetleri yükseltiyor, alım gücü düşen vatandaşın da cirolarımızın düşmesine sebep oluyor, giderlerimizi karşılayamaz durumda kalıyoruz, fahiş enerji zamlarını kaldırılmasını talep ediyoruz.”

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