Mavi Akım’dan Türkiye’ye rekor doğalgaz sevkiyatı

Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmek için kullanılan Karadeniz geçişli boru hattı Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğalgaz ihracatı 2021'de rekor kırdı.

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Türkiye bir süredir doğalgaz tedarikinde sorun yaşarken ve sanayiye verilen doğalgazda kısıtlamaya giderken Rus doğalgaz şirketi 2021 verilerinde Türkiye’nin ithalat rekoru kırdığını açıkladı.

Rus Gazprom Export, artan talebe işaret ederek Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye’ye doğalgaz ihracatının 2021’de 15,98 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

RUS DOĞALGAZI YAKINDAN İZLENİYOR

Moskova Batı ülkeleri ile Ukrayna konusunda gerilim yaşarken, Rus doğalgaz ihracatı yakından izleniyor. Rusya Ukrayna sınırına asker yığarken, Kiev NATO üyeliği talep ediyor.

Batı ülkeleri Rusya’yı Ukrayna’yı işgal etmesi halinde yaptırımla tehdit ederken; Rusya, işgal planları olduğunu reddediyor.

TÜRKİYE EN BÜYÜK ALICILARDAN

Türkiye, Moskova’nın en büyük doğalgaz alıcılarından biri. 2000’li yılların başında Karadeniz’in altında devreye alınan Mavi Akım, Rus gazını büyük gaz ithalatçısı bir ülkeye doğrudan bağlayan ilk direkt boru hattı niteliğinde. (REUTERS)

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