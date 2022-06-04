Memura ve emekliye yüzde 40 zam göründü

Memur ve emeklilerin temmuzda enflasyon farkı dahil yüzde 39-40 aralığında zam alacakları hesaplanıyor.

Erdoğan SÜZER

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Halkın üzerine yağan zamlara rağmen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı tüketici enflasyonunu yüzde 2.98 olarak açıkladı. TÜİK'e göre 5 aylık enflasyon da yüzde 35.64 oldu. Bu hesaba göre, olağanüstü bir durum yaşanmazsa önümüzdeki temmuz ayında memur maaşı ile emekli aylıklarına yapılacak enflasyon farkı dahil zam, yüzde 39 ile yüzde 40 aralığında oluşacak.

YÜZDE 40'I AŞAR

Memurlarla memur emeklilerine geçen ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 2.5 da ek zam verilmişti. Böylece toplam zam yüzde 7.5'e çıkmıştı. TÜFE ise 5 ayda bu zammı 4.5 kattan fazla aşarak yüzde 35.64'e ulaştı. Haziran enflasyonunun yüzde 3.22 veya daha yüksek bir oranda gelmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 40'ı aşacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine yüzde 32.5 enflasyon farkı yüzde 7 de toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 39.5 zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 40 oranında zam yapılacak. Emeklilere reel zam verilmemiş olacak.

Enerji zamları tetikler

Haziran itibarıyla elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 30 zam geldi. Ayrıca haziran başında zamlanan benzin ve motorine ay içinde yeni zamlar da gelebilir. Zincirleme zamlara neden olacak bu artışlar nedeniyle haziran enflasyonu düşük çıkmayacağı için

6 aylık zammın yüzde 40'ı aşması bekleniyor.