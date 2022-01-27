Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporunu açıklıyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk enflasyon raporunu Ankara’da basın toplantısıyla açıklıyor.

Kavcıoğlu, 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2 olarak açıkladı. Ekim raporundaki tahmin yüzde 11,8 idi.

Raporda enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 50’yi aşacağı tahmini yer alırken, Kavcıoğlu, kur korumalı mevduat sayesinde kur artışının frenleneceği ve bu sayede enflasyonda düşüşün başlayacağı iddiasında bulundu.

Kavcıoğlu, 20 Aralık gecesi kura müdahale etmediklerini, rezervdeki azalışın Botaş ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanmasından kaynaklandığını söyledi.

TCMB Başkanı ayrıca, bankacılık sektörünün finansman maliyetlerinin azaldığına dikkat çekerek kredi faizlerini azaltmaları çağrısında bulundu ve “yüzde 30 faizle kredi vermeniz doğru değil” dedi.

Kavcıoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Küresel iktisadi faaliyet üzerindeki risklerin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz, Türkiye’nin dış talep görünümü olumlu seyrini korumaktadır.

* Doğalgaz fiyatları 2020 düzeylerine göre oldukça yüksek seyrediyor.

* Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Özellikle gelişmiş ülkeler için enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz.

* Arz ve tedarik sorunlarının henüz düzelme eğilimine girmediği, enflasyonu artırıcı yönde etki etmeye devam ettiğini değerlendiriyoruz.

* Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda da gerek enflasyon gerçekleşmesi, gerek beklentileri hedefin üzerinde seyrediyor.

* İktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde de güçlü seyrettiği görülüyor.

* İlave kapasite ihtiyacının önümüzdeki dönemde de yatırım talebini destekleyecek bir unsur olduğunu değerlendiriyoruz.

* Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesini öngörüyoruz.

* Yılın son çeyreğinde döviz kuru gelişmeleri, enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicilerinden biri oldu.

* Kur gelişmelerinin ve artış eğilimini koruyan ithalat fiyatlarının yanı sıra tedarik zincirlerindeki aksamalar da üretici fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

* Navlun fiyatları arz yönlü sorunların sürdüğünü teyit ediyor.

* Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki tahmin yüzde 11,8).

* Enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki tahmin yüzde 7,0).

* Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2022 yılı sonunda yüzde 18,6-27,8 aralığında -orta noktası yüzde 23,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki yüzde 9,6-14,0 aralığı ile yüzde 11,8).

* Sağlıksız fiyat oluşumlarının zemini ortadan kaldırılmıştır.

* Önümüzdeki aylarda dezenflasyon sürecinin başlamasını öngörüyoruz.

* Alınmış olan kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreği ile birlikte yakından takip ediyoruz.

* MB’nin tüm politika araçlarında TL’yi öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme sürecini yürütüyoruz, bu kapsamda liralaştırma süreci MB’nin politikalarının asli unsurlarından biridir.

KAVCIOĞLU SORULARI YANITLIYOR

* (’20 Aralık gecesi müdahale oldu mu’ sorusuna yanıt) Merkez Bankası o gün tek kuruş satmamıştır. Botaş ve kamu kurumlarının ihtiyaçları nedeniyle azalış oldu.

* Rezervlerimizin yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımız daha yoğun şekilde devam ediyor, 1-2 ülke ile swap anlaşması görüşmeleri daha devam ediyor.

* Dolarizasyonun etkisinin sıfırlanması birinci önceliğimiz. Liralaşmanın enflasyonun üzerinde çok olumlu etkisi olacaktır.

* Kur korumalı TL mevduatta biriken para 209 milyar TL’ye ulaştı. Dövizden TL’ye dönüş 4,7 milyar dolar.

* (Piyasa faizleri) Aralık ayında yaşanan olayları baz alarak konuşmak çok doğru değil, bankalarla biz de görüşüyoruz, bankalar da gerekli adımı atacaktır.

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