Merkez Bankası’ndan Hazine’ye 49,3 milyar TL aktarma kararı

30 Aralık'ta 70 milyar TL'lik rekor zarardan 31 Aralık'ta 60 milyar TL'lik kâra geçirilen Merkez Bankası, bugünkü olağanüstü genel kurul toplantısında, Hazine'ye 49,3 milyar TL aktarma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), olağanüstü genel kurul toplantısını bugün Ankara’da yaptı.

Toplantıda, bankanın 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Hazine’ye 45 milyar TL’si kâr payı avans tutarı, 4,3 milyar TL’si ihtiyat akçesi olmak üzere toplamda 49,3 milyar TL aktarılmasına karar verildi.

130 MİLYAR TL’LİK MUHASEBE OPERASYONU

30 Aralık günü 70 milyar TL’lik rekor zarara işaret eden Merkez Bankası bilançosu, 31 Aralık’ta bir anda 60 milyar TL’lik kâra geçirilmişti.

TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman, TBMM’de milletvekillerinin konuya ilişkin sorusu üzerine “Kâr zararla ilgili, son günündeki değişimle ilgili… Şimdi, swap işlemlerinin muhasebe yönteminde yapılan bir muhasebe politika değişikliği sonucu yıl sonu işlemleri kapsamında rakam oluşmuştur” demişti.

AÇIKLAMA YAPILDI

TCMB’den bugün yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

*45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının,

*4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin

hissedarlara dağıtımına başlanmıştır.”

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