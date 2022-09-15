Merkezi bütçe ağustosta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 3,6 milyar TL fazla verdi. Ocak-ağustos döneminde bütçe fazlası 33,1 milyar TL oldu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustosta merkezi yönetimin bütçe gelirleri 305,9 milyar TL, giderleri 302,3 milyar TL oldu.

Bütçe açığı ağustosta 3,6 milyar TL, ocak-ağustos döneminde 33,1 milyar TL olarak açıklandı.

Ocak-ağustos döneminde merkezi bütçe gelirleri 1 trilyon 768 milyar TL, giderleri 1 trilyon 735 milyar TL oldu.

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