Merkezi bütçe şubatta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi şubat ayında 69,7 milyar TL fazla verdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre şubat ayında bütçe fazlası 69,7 milyar TL oldu.

Şubat ayı merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleri 270,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şubat’ta faiz dışı fazla ise 100 milyar TL’nin üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, faiz dışı bütçe giderleri 157,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

HARCAMALAR ARTTI

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten şubat ayında 200 milyar 818 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 96 milyar 409 milyon TL harcama yapılmıştı.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,2 iken 2022 yılında yüzde 11,5 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,9 oranında artarak 157 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,2 iken 2022 yılında yüzde 10,4 olmuştur.

GELİRLER VE GİDERLER

Merkezi yönetim bütçe gelirleri şubat ayı itibarıyla 270 milyar 555 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 180 milyar 329 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 82 milyar 306 milyon TL oldu.

2021 yılı şubat ayında bütçe gelirleri 119 milyar 579 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 126,3 oranında artarak 270 milyar 555 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 10,9 iken 2022 yılında yüzde 18,4 oldu.

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