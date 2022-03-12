Mersin satılık konutta zam şampiyonu: Peki neden?

BETAM verilerine göre Mersin, 2021 Kasım'dan bu yana ülke genelinde satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı il oluyor. Son olarak 2022 Şubat'ta ülke genelinde satılık evler yıllık yüzde 119 artarken, Mersin'de yüzde 154 zamlandı. Peki Mersin'de neler oluyor? Uzmanlar sozcu.com.tr'ye anlattı.

Gamze BAL

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Mersin’deki satılık konutların fiyat artış hızı son aylarda dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kent, son 4 aydır ülke genelindeki satılık konut fiyatlarının en fazla zamlandığı il olarak öne çıkıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) verilerine göre, 2021 Ekim’de satılık konut fiyatlarındaki artışta ülke genelinde 4. sırada yer alan Mersin, 2021 Kasım’dan 2022 Şubat’a kadar satılık ev fiyatlarındaki artış hızında birinciliği bırakmadı.

Kentte, kasımda yıllık bazda yüzde 78 artan satılık ev fiyatları, aralıkta yüzde 120, ocakta yüzde 141, şubatta ise yüzde 154 yükseldi.

Peki bu artışın nedeni ne? Sozcu.com.tr olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat ve Mersin İnşaat Müteahhitleri Birliği Derneği Başkanı Kenan Peker ile konuştuk.

‘VATANDAŞLIK ALABİLMEK İÇİN…’

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, Mersin’deki satılık konut fiyatlarındaki artışın ilk nedeni ülke genelinde ciddi şekilde zamlanan inşaat maliyetleri iken, ikinci neden ise Suriyeli sığınmacılar.

İnşaat maliyetlerindeki artışın son bir yılda yüzde 100’ü aştığını anımsatan Başarır, “Müteahhitler geçen yıl 3 bin TL olan inşaat malzemesinin bu yıl 6 bin TL’ye çıktığını söylüyor. Maliyetlerdeki bu artış konut fiyatlarına da yansımış durumda” dedi.

Diğer yandan, Mersin’in en fazla sığınmacı alan illerden biri olduğunu vurgulayan Başarır, “Bazı Suriyelilerin ekonomik durumu çok kötü ve sokakta çadırlarda yaşamak zorundayken, bazıları ise vatandaşlık alabilmek için satılık konut talebini artırıyor. Bu da kentteki satılık evlerin fiyatını yukarı çeken önemli bir durum” diye konuştu.

Mersin’de geçen yıl 1500 TL olan kiralık evlerin bu yıl 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselirken, satılık evlerin ise 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya kadar çıktığı bilgisini veren Başarır, “Birkaç yıl önce kendi biriktirdiği para ve bankadan çekeceği konut kredisi ile ev sahibi olabilen öğretmen, memur, esnaf kesiminin artık Mersin’de ev sahibi olması neredeyse imkansız hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ NEDENİYLE UKRAYNALILAR DA GÖÇ EDİYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat ise, kentteki satılık konut fiyatlarındaki ciddi artışta başta Suriyeli sığınmacıların etkisi olduğunu ancak yabancıların konut fiyatları üzerindeki etkisinin Suriyelilerle sınırlı kalmadığını anlattı.

“Şimdi bir de Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna’dan göç almaya başladık” diyen Canpolat, “Mersin her zaman çok göç alan bir şehir oldu. Diğer illerdeki vatandaşlarımızdan gördüğü ilginin yanı sıra Rusya, İran ve Irak’tan da talep var. Yabancıların Mersin’deki konut fiyat artışındaki payı yüzde 40 civarında” diye konuştu.

AKKUYU’DA ÇALIŞAN RUS PERSONEL DE ETKİLİ

“Mersin, bundan 10-15 yıl önce önemli bir kesim tarafından yerleşmek istenilen bir şehirdi. Bunun nedenlerinden biri, meyve ve sebzenin burada üretiliyor olması ve ucuz olmasıydı. Aynı şekilde satılık ev fiyatları da ucuzdu” diyen Canpolat, yıllar içinde Akkuyu Nükleer Santrali’ye birlikte yaşanan değişikliği şöyle anlattı:

“Yıllar geçtikçe şöyle bir handikap yaşanmaya başlandı: 2-3 yıl önce Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan personel sayısı 2-3 bin kişi iken bugün 20 binleri aştı. Rus personelin aileleriyle birlikte Anamur’dan başlayarak diğer ilçelere de yayılması, tüm ilçelerde konut fiyatlarının artmasına yol açtı.”

İMAR SORUNU VAR, YENİ KONUT ÜRETİLEMİYOR

“İkinci neden ise Mersin’de kangren haline gelen imar planlarının yılan hikayesine dönmesi” diyen Canpolat, “Bu sorunun 5-6 yıldır sonuçlanması ve yeni konut üretilememesi arz-talep dengesini etkiledi. Bu da fiyatları yukarı çeken önemli bir etken” dedi.

Mersin İnşaat Müteahhitleri Birliği Derneği Başkanı Kenan Peker de Canpolat gibi imar planındaki sorunlara işaret etti.

“Öncelikle Mersin’de konut fiyatlarının artmasının genel sebebi 1/5000’lik imar planlarının Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yıllardır geçmemesinden kaynaklanıyor” diyen Peker, şöyle devam etti:

“Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 salgınından sonra olan fiyat artışları Mersin'de de yaşanmaktadır. Mersin'de imar durumu olan bölgelerde aşırı fiyat artışı söz konusu değil, imar olmayan bölgelerde talep çok ve üretim az olduğundan dolayı fiyat artışı yaşanıyor.”

Bir diğer önemli nedenin de inşaat maliyetlerindeki artış olduğunu söyleyen Canpolat, kentteki kiralık ve satılık ev fiyatlarına ilişkin ise şunları söyledi:

‘700 BİN LİRADAN AŞAĞI 1+1 DAİRE BULAMAZSINIZ’

Öte yandan Canpolat, bir diğer önemli nedenin de inşaat maliyetlerindeki artış olduğunu söyledi ve kentteki kiralık ve satılık ev fiyatlarına ilişkin ise şunları söyledi:

“İnşaat maliyetleri eskisi gibi değil, çok yükseldi. İmarın olmayışı ve müteahhitin kazma çakamaması da gerek kiralık gerek satılık konut fiyatlarını ciddi şekilde artırıyor.

Kiralık 1+1 dairelerin en düşük fiyatı artık 2 bin-2 bin 500 bandında. Geçen yıl bu rakam 1000 TL ila 1500 TL aralığında değişiyordu.

Satılık 1+1 dairelerin fiyatı ise bir yılda 400-500 bin TL’den 800-900 bin TL’ye ulaştı.

Şu an Mersin’de oturulabilecek en kotu daire, 20-25 yaşında olmasına rağmen 300-350 bin lira. Geçen yıl ise 100-150 bin TL idi.

Sahil bölgesinde, Rusların yoğunlukta olduğu yerlerden 1+1 satılık daireyi 700 bin liradan aşağı bulamazsınız.”

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