Morgan Stanley küresel büyüme tahminlerini düşürdü

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, geçen sene yüzde 6.2 seviyesinde gerçekleşen yıllık bazda küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2.9 ile beklentilerin 40 baz puan altında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2022’de küresel ekonomik büyümenin 2021’in yarısından daha düşük seviyede olacağı uyarısında bulundu.

Banka, bu yıl küresel ekonomik büyümenin Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu riskler ve Çin’de corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle geçen yılın yarısından daha düşük seviyede olacağını tahmin ediyor.

Buna göre banka, geçen sene yüzde 6.2 seviyesinde gerçekleşen yıllık bazda küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2.9 ile beklentilerin 40 baz puan altında gerçekleşeceğini öngörüyor.

İKİ ÜLKE DIŞINDAKİ TÜM EKONOMİLERİ ETKİLEYECEK

Morgan Stanley’nin dün tarihli notunda “Ekonomik büyümedeki yavaşlama, mali alandaki ivmenin azalması, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, corona virüsü salgınının etkisini sürdürmeye devam etmesi, tedarik zincirlerinde süregelen sıkıntılar ve son olarak da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yarattığı etkilerin kombinasyonundan kaynaklanıyor” ifadesi yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamada küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın geniş kapsamlı olduğu ve Japonya ve Hindistan dışındaki tüm büyük ekonomileri etkileyeceği belirtildi. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Dolarda yükseliş sürüyor

İlginizi Çekebilir Ukrayna gazı kesti, Avrupa'da doğalgaz fiyatları tırmanışa geçti