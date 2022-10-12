Motorine indirim geliyor

Geçtiğimiz hafta üst üste 4 kere zam gelen motorine bu gece 2,14 TL'lik bir indirim yapılacak.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz hafta üst üste 4 kere zam gelen motorinde 2,14 TL’lik bir indirim olacak.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 12 Ekim Salı gecesi motorinin litre fiyatında 2 lira 14 kuruş indirim olacak.

Böylece motorinin litre fiyatı Ankara’da 26 lira 50 kuruş, İstanbul’da 26 lira 39 kuruş ve İzmir’de 26,54 seviyesine düşecek.

Motorine geçtiğimiz hafta sırasıyla 1 lira 10 kuruş, 1 lira 38 kuruş ve 1 lira 53 kuruş ve 1 lira 39 kuruşluk zamlar gelmişti. Böylece motorin bir haftada litrede 5 lira 40 kuruş zamlanmıştı.

PETROLDE GERİ ÇEKİLME

Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği OPEC+ ülkelerinin fiyatları desteklemek için günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı sonrasında petrolde sert yükseliş görülmüştü. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yaklaşık 10 dolarlık artışla 98 dolara kadar yükseldi.

Ancak kötüleşen küresel ekonomik görünümün petrol talebini düşüreceği endişeleriyle petrol fiyatları kısmen geri çekilirken bu da akaryakıt fiyatlarındaki artışın hız kesmesine sebep oldu.

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