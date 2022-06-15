Müjde dediler sağlıkçıyı isyan ettirdiler

Kamu sağlık personeli bugün iş bırakma eylemi yapacak. Türk Tabipleri Birliği bir günlük grev öncesinde “Acil durumlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayıp bize destek olmanızı istiyoruz” çağrısı yaptı.

Erdoğan SÜZER

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Hükümetin sağlık personeline iyileştirme adı altında TBMM'ye getirdiği yasa teklifine sağlık çalışanlarından büyük tepki geldi. Sağlık çalışanları yasa teklifindeki maddelerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle teklifin TBMM'de görüşüleceği 15 Haziran'da (bugün) 1 günlük iş bırakma eylemi yapacak.

ESKİSİNDEN DE KÖTÜ

İş bırakma eylemine hekim ve hemşireler dahil tüm sağlık çalışanlarının katılacağını bildiren Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, yeni teklifin geçen yıl aralık ayında TBMM gündeminden çekilen yasa teklifinin de gerisine düştüğünü söyledi. Dr. Uğur, “Düzenlemenin temel maaş artışı ile birlikte tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini beklerken üzerinden 6 ay geçmiş, kırpıla kırpıla Meclis'e eskisinden de kötü 14 maddelik teklif getirilmiştir. Sağlığa uzaktan bakan bir Sağlık Bakanı'ndan, çalışana kin ve garez içinde olan bürokrattan ve kamu çalışanının yediği lokmada gözü olan iktidar milletvekilinden sağlık çalışanına bir fayda gelmeyeceği ortadadır” dedi.

Kalem oyunu istemiyoruz

– Başkan Dr. Derya Uğur, sağlık çalışanlarının performansa dayalı ek ödeme sisteminde kalem oyunları değil, temel ücretlerde artış yapılması ve insan onuruna yaraşır tek kalem maaş istediğini söyledi. Dr. Uğur, yasa teklifinde performanstan başka bir şey olmadığını, tavan ek ödeme artışının uygulamada işe yaramayacağını bildirdi.