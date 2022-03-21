Musk’a göre enflasyon karşısında en iyi koruma sağlayan yatırım araçları hangileri?

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, enflasyon karşısında varlıklarını korumak isteyenlere, "İyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerin hisse senetlerine veya ev gibi fiziksel varlıklara sahip olmak, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolara sahip olmaktan daha iyidir" tavsiyesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Tesla CEO’su Elon Musk, yükselen enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyenlere çeşitli önerilerde bulundu. Musk’a göre enflasyon yükselirken servetini korumak isteyenler için itibari paralar yerine ev gibi taşınmaz varlıklara sahip olmak daha mantıklı.

Ünlü milyarder bu tavsiyesini ABD enflasyonunun şubat ayında son 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9’a ulaşmasından birkaç gün sonra paylaştı.

ENFLASYON ENDİŞELERİNİ PAYLAŞTI

Musk geçtiğimiz hafta Twitter hesabından “Önümüzdeki birkaç yıl için olası enflasyon oranı hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sorarak, “Tesla ve SpaceX, hammadde ve lojistikte son zamanlarda önemli bir enflasyon baskısı görüyor” demişti.

Musk konu ile ilgili, “Yalnız değiliz” diyerek bir de makale paylaşmıştı. Financial Times'ta yayımlanan 3 Mart 2022 tarihli makalede emtia fiyatlarının Rusya'daki arz korkuları nedeniyle 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldiği aktarılıyordu.

Musk’ın paylaşımına cevap veren MicroStrategy isimli teknoloji şirketinin CEO’su Michael Saylor, enflasyon karşısında daha zayıf para birimleri çökeceğini ve sermayenin nakit, borç ve hisse senetlerinden bitcoin gibi varlıklara kaçışının yoğunlaşacağını belirtti.

EV VE HİSSE SENEDİ ÖNERİSİ

Musk ise Saylor’a verdiği cevapta, “İyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerin hisse senetlerine veya ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolara sahip olmaktan genellikle daha iyidir” dedi.

Musk ayrıca Bitcoin, Ethereum veya Doge gibi kripto paralara sahip olduğunu ve onları satmayacağını açıkladı.

ARAYIŞLAR ARTTI

2020’de corona virüs salgını ile küresel piyasalarda başlayan çalkantı 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından daha da arttı. Yüksek enflasyon, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve büyümenin yavaşlaması gibi sebeplerden pek çok yatırım aracındaki riskler de arttı.

Böyle bir durumda da çeşitli uzmanlardan farklı öneriler gelebiliyor. Özellikle internetin yatırım fikirleri konusunda yaygın olarak bu dönemde her uzman farklı önerilerde bulunabiliyor.

Bu yüzden birikimlerini korumak isteyen insanlar da varlıklarının değerini en iyi şekilde muhafaza edecek yatırım araçlarını arıyor. Hisse senetleri, altın ve kripto paraların yanında gayrimenkuller de birikimini korumak isteyen insanların radarına giriyor.

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