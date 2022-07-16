Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya’da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Endonezya'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Nebati, “Yellen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik” dedi.

3 ÜLKE BAKANI İLE DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Nebati, Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ilk ayağında “Küresel Ekonomi” başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşları ile bir araya gelmişti.

Bu kapsamda Nebati, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Chrystia Freeland, Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana ve Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ile de bir araya geldi.

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