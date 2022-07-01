Nebati: Proforma fatura karşılığı kredi alıp iptal edenler var, adım atacağız

Ön fatura olarak da bilinen, teklif faturası olarak nitelenen proforma faturalara karşı iş dünyasını uyaran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Proforma fatura karşılığı kredi alıp, sonra iptal edenler var. Buna karşı adım atacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır İş Dünyası Buluşması’nda konuştu.

Ön fatura olarak da bilinen, teklif faturası olarak nitelenen proforma faturalara karşı iş dünyasını uyaran Nebati, “Proforma fatura karşılığı kredi alıp, sonra iptal edenler var. Buna karşı adım atacağız” dedi.

“Proforma faturaları kullanıp, krediyi alıp, sonra da proforma faturalarını iptal edenlere buradan çağrım var; sakın ha, her şeyi biliyoruz” diyen Nebati, “Proforma fatura belli bir süre sonra gerçek faturaya dönüşecek, bu konuda gerekli adımları atacağımızı herkesin bilmesinde fayda var” diye konuştu.

‘MODELE SAYGI DUYMASANIZ DA UYUM SAĞLAYIN’

Nebati’nin konuşmasında öne çıkan satır başları şu şekilde:

• Attığımız bu adımlar finansal istikrarı, selektif kredi politikamıza uygun şekilde kaynakların kullanımını sağlayacaktı. BDDK açıkça diyor ki, ticari kredi alıyorsanız bunu size üretken işlerde kullanmanız için veriyoruz, bu kadar açık.

• Türkiye Ekonomi Modeline saygı duymuyorsanız bile uyum sağlayın.

‘SERBEST PİYASADAN TAVİZ YOK’ MESAJI

• Yok efendim sermaye kontrol altına alınmış… Bu topraklar bunu kaldırmaz. Türkiye serbest piyasa ekonomisinden taviz vermiyor.

• Türkiye serbest piyasa güdümlü çalışan, asla bundan taviz vermeyen bir ülke.

• BDDK’nın düzenlemesinin amacı son derece açık, krediyi alıyorsanız, üretim yapın, ihracat yapın, istihdam oluşturun ama gidip de dövize yatırım yapmayın.

• Kredi alıyorsanız, üretim yapacaksınız. Selektif kredisi anlayışıyla çalışıyoruz, kredilerin dövize gidişine izin vermeyiz.

‘VERGİ ARTIŞI, ORTAĞINIZ MALİYE’YE KATKI VERMEKTİR’

• Vergi gelirleri güçlü performans göstermeye devam ediyor. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, topladığımız vergilerin yüzde 43’ü gelir ve kazanç üzerinden alınmıştır.

• Dolaysız vergilerin payı artış eğiliminde. Vergi artışı ne demek, iş dünyası çok iyi bilir, çok kazanıyor demek. Ortağınız Maliye’ye katkı vermek demek. Ama sizin ortağınız Maliye aldığı parayı kendine harcamıyor, gene size harcıyor.

• Asıl karamsarlık sebebi rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçişten kaynaklanıyor, eskisi gibi rant ekonomisi olmadığı için, artık para kazanmak için üretmek zorunda, üretmek zorunda oldukları için de karamsarlık yayıyorlar.

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