Nike çalışanları sendikalı oldu

Nike’ın Türkiye genelinde işlettiği tüm satış mağazalarındaki çalışanlar sendikalı işçi oldu. İşçilerin çalışma süreleri kısaldı, gelirleri arttı.

Erdoğan SÜZER

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Uluslararası spor giyim markası Nike Retail, Türkiye genelinde işlettiği tüm mağazalarında çalışan işçileri için ilk kez Koop-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Toplu sözleşme Nike'ın 11 mağazasında çalışan 300'ü aşkın işçiyi kapsıyor.

Koop-İş Sendikası Başkanı Eyüp Alemdar, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Attığımız imzanın kapsadığı işçi sayısı az görünse de psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkisi olağanüstü büyük. Başta diğer dünya devleri olmak üzere sektörde çalışan tüm emekçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarına kavuşmalarını hedefliyoruz” dedi. Toplu sözleşme Nike'ın kendi işletmediği, Franchising yöntemiyle farklı şirketlerin işlettiği mağazalardaki işçileri kapsamıyor.

Başkan Alemdar, Koop-İş Sendikası ile Nike arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle mağaza çalışanlarının ücret ve sosyal haklarında önemli oranda iyileşme sağlanırken, haftalık tatillerinin 2 güne çıkarıldığını, haftalık çalışma sürelerinde de işçiler lehine yeniden düzenlendiğini bildirdi. Geçen yıl sonu itibarıyla Nike Retail'in Türkiye mağazalarında çalışanların tamamını üye yapan Koop-İş, işveren ile 23 Şubat'ta toplu iş sözleşmesi imzaladı. Türk-İş'e bağlı Koop-İş daha önce de IKEA, H&M, Metro Grossmarket ve Expedia gibi global markaların çalışanlarını örgütlemiştir.

AVM İŞÇİLERİNE ÇAĞRI

Başkan Eyüp Alemdar, Nike'ta imzaladıkları sözleşmenin perakende sektördeki binlerce güvencesiz çalışanın sendikalaşma sürecini hızlandıracağını söyledi. Sendikalarının, AVM’lerde, marketlerde, mağazalarda ve tüm perakende sektöründe güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışan işçilerin umudu haline geldiğini ifade eden Alemdar, “AVM'lerde, mağazalarda ve perakende sektöründe çalışan tüm arkadaşlarımızı, sendikamıza üye olmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.