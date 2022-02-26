‘Nükleer seçenek’ masada: Rusya için Swift çağrıları artıyor

Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması için çağrılar artıyor. Beyaz Saray'ın konuyu Fed ve Avrupa Komisyonu ile görüştüğü aktarılırken, bu adıma karşı çıkan Almanya'ya Ukrayna lideri Zelenski'den 'cesur olun' çağrısı geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'yı uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarma seçeneği, masada durmaya devam ediyor.

Henüz bir karar alınmasa da böyle bir adımın olasılığının son iki günde arttığı belirtiliyor ancak Avrupa Birliği’nin (AB) lider ülkesi Almanya öneriye karşı çıkıyor.

24 Şubat Perşembe günü yapılan G7 zirvesinde İngiltere'nin swift adımının atılması için bastırdığı, Almanya'nın ise karşı çıktığı basına yansımıştı.

ABD'nin başını çektiği birçok NATO ülkesinden, Swift adımının atılmasını destekleyen açıklamalar geliyor.

BEYAZ SARAY CİDDİ OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi de bu adımı ciddi olarak değerlendiriyor. Beyaz Saray'ın konuyu ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Komisyonu ile de görüşmekte olduğu aktarıldı.

Piyasanın ‘nükleer finansal silah’ olarak adlandırdığı ve ‘nükleer seçenek’ olarak nitelenen Swift adımı atılırsa, Rus bankaları uluslararası ödemelerde bu sistemi kullanamayacak ve Rusya ile yapılan ticarette bir ödeme krizi ortaya çıkacak.

Böyle bir adım atılması durumunda, özellikle, petrol ve doğalgaz ithalatı karşılığında Rusya'ya ödemelerin nasıl yapılacağı konusu belirsiz.

Ukrayna işgali gerekçesiyle NATO ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara Swift'in dahil edilmemesi, şu ana kadar küresel piyasaların olumlu olarak değerlendirdiği bir noktaydı.

HANGİ ÜLKELER İSTİYOR?

Şu ana kadar, Britanya, Kanada ve Hollanda hükümetleri, Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılmasını istediklerini açıkça ilan etti.

ABD’de de hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kongre üyelerinden Swift adımının atılmasını destekleyen açıklamalar geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğünü ve Fransa'nın da Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılmasını desteklediğini söyledi.

İtalya'da iktidardaki koalisyonun ortağı Demokratik Parti’nin lideri Enrico Letta, Twitter mesajında, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin de Swift adımını destekleyeceğini, Draghi'nin bu desteği teyit ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Maliye Bakanı Konstantinos Petrides de, Swift adımına karşı olmadıklarını söyledi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de, Batılı ortakların Swift adımına giderek daha yakınlaştığını öne sürdü.

ZELENSKİ’DEN ALMAYA’YA ÇAĞRI

“Rusya'nın Swift sisteminden atılması konusunda neredeyse tüm AB ülkelerinin desteğini aldık” diyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya ve Macaristan'ın da bu kararı destekleyecek cesarete sahip olacaklarını umduğunu söyledi.

Zelenski'nin açıklaması, AB'nin bir numaralı ülkesi Almanya'nın Swift adımına hâlâ karşı olduğunu ortaya koydu.

SADECE İRAN ÇIKARILMIŞTI

Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği), merkezi Brüksel’de bulunan ve dünya genelinde 200’ün üzerindeki ülkeden 11 binin üzerinde banka ve finansal kurumun kullandığı mesajlaşma sistemi.

Yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferinin yapılmasına imkan veren bu sistem kapsamında günde 42 milyon işlem yapılıyor.

Denetim komitesinde Belçika, ABD, Britanya, Avrupa, Japonya, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin merkez bankalarının bulunduğu Swift sisteminden daha önce sadece İran çıkarılmıştı.

ABD’nin istediği adım, 2012 yılında AB’nin de desteğiyle İran’a karşı ‘nükleer program’ gerekçesiyle atıldı.

ABD BANKALARI ‘RİSKLİ’ DİYOR

ABD’de büyük bankalar, bu adıma karşı olduklarını çeşitli açıklamalarda dile getirdi. Bankalar, böylesi bir adımın ABD’de enflasyonun daha da artmasına, Rusya ile Çin’in daha fazla yakınlaşmasına, şüpheli finansal işlemlerin Batı gözetiminden çıkmasına neden olabileceğine işaret ediyor.

Swift adımına karşı çıkanlar ayrıca, bu yolla Swift’e alternatif yaratılmasının teşvik edileceğine ve bunun da ABD dolarının hegemonyasının altını oyabileceğine dikkat çekiyor.

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