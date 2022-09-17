Nureddin Nebati yine tutturamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mart ayında dolar 14,84 iken “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” demişti... Bugün dolar 18 lirayı aşarken Nebati'nin borsa konusundaki öngörüleri de tutmadı. Nebati pazar günü 'borsa her geçen gün cazip hale geliyor' derken, BİST 100 endeksi yüzde 4, bankacılık endeksi yüzde 18'den fazla değer kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin açıklandığı 17 Aralık günü 18 liradan 11 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL kuru yeni yıla 13 lira seviyelerinde başladı ve Mart-Nisan-Mayıs aylarını 14.00 – 14.60 aralığında geçirdi.

Döviz piyasasındaki bu gelişmelerin ardından mart ayında “Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 22 Mart 2022 günü “Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere” dedi. Nebati bu sözleri söylediğinde dolar kuru 14,84 iken bugün KKM’ye rağmen 18.20 seviyesini aşmış durumda.

NEBATİ’NİN İNCİLERİ

Döviz kuru ve ekonomi konusunda öngörülerini ilk baharda paylaşmıştı:

19 Mart 2022: Milli para birimimize lütfen güvenin. Bitti… Türkiye ekonomik modeliyle bundan sonra risklerin bertaraf edildiği, ilk başta yaşanmış olan risklerin artık iyileştirildiği, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye’de olduğumuzu lütfen unutmayın. Faiz ve kur odağında sığ bir alan içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah.

TÜRK LİRASINA GÜVENİ ARTIRIYORUZ

21 Mart 2022: Enflasyon ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin, aşıyoruz, aşacağız. Türk lirasına güveni artırıyoruz. Türkiye ekonomisini faiz ve kur sarmalından çıkardık.

TÜRK LİRASI EN ZAYIF DURUMDA

22 Mart 2022: Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun. Yatırımcı niye çıksın. En kötü ihtimalle dövizi sabit devam edecek.

DÖVİZ KURU STABİL

4 Nisan 2022: Enflasyon, faiz ve kur bu önemli bir kıskaç. Bu üç alanda birincisi, kurların stabil hale gelmesiydi. Türkiye'de uzun yıllardan sonra kurun stabil olması noktasında döviz kurunda stabilizasyon sağlandı.

DÖVİZ KURU KONTROL ALTINDA

15 Nisan 2022: Sorunları halı altına süpürenlerden değiliz. Döviz kurları kontrol altında, enflasyonun üstesinden geleceğiz. Türk Lirası'na güvenin. Döviz kredisi ve dövizle işlem yapmaktan vazgeçin. Kur stabil hale geldi.

DÖVİZDEN SONRA BORSA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz pazar günü yani 11 Eylül’de ise borsada son bir ayda yaşanan yükselişle ilgili açıklama yaptı ve sosyal medya hesabından, “Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor” dedi.

Nebati’nin bu açıklamasından sonra, bir hafta boyunca Borsa İstanbul 100 Endeksi düşüş gösterdi. Son dönemde olağanüstü bir performans gösteren bankacılık hisseleri ise yüzde 18,04 değer kaybetti.

Nureddin Nebati’nin paylaşımından sonra BIST 100 endeksi, en düşük 3.277,43 ve en yüksek 3.715,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,09 azalarak 3.377,33 puandan tamamladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 9,49 azalışla 3.460,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 düşüşle 5.267,06 puana geriledi.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed, İngiltere Merkez Bankası, (BoE) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya’da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını aktardı.

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