OECD enflasyonu bir Türkiye’li bir Türkiye’siz açıklıyor

OECD son 30 yılın rekor enflasyonunu açıkladı ancak birlik resmi açıklamasında Türkiye'nin etkisinin altını çizdi. Yüzde 6.6'lık OECD enflasyonunun 1 puanı Türkiye'den geldi

Özlem Ermiş BEYHAN

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerindeki enflasyon aralık 2021'de son 30 yılın rekorunu kırdı. Ancak rekorun ardında Türkiye var. OECD, resmi enflasyon raporunda Türkiye'deki fiyatlarda yaşanan rekor artışı vurgulayarak Türkiye hariç OECD enflasyonunu da açıkladı.

TÜRKİYE'SİZ “MAKUL”

OECD 38 ülkeden oluşuyor. Örgüte üye 38 ülkenin ortalama enflasyonu Temmuz 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak aralıkta yıllık yüzde 6.6'yı gördü. OECD tarafından yapılan resmi açıklamada “Bu artışta Türkiye'deki enflasyonun etkisi var” denildi. OECD'de enflasyonun Türkiye dışarıda bırakıldığında yüzde 6.6 değil yüzde 5.6 olduğu, bunun önceki ayki Türkiye hariç enflasyon olan yüzde 5.3'ten makul bir artış olduğu vurgulandı. Bu durum, tüm dünyada enflasyon sorunu yaşandığını ancak hiçbir ülkede fiyat artışı seviyesinin Türkiye'deki durumun yanına bile yaklaşmadığını ortaya koydu. 2021 Aralık enflasyonunda gelişmiş ülkelerde çok sınırlı bir yükseliş gözlendi. ABD'de kasımda yıllık yüzde 6.8 olan enflasyon aralıkta yüzde 7'ye yükselirken, İngiltere'de yüzde yıllık 4.6'dan yüzde 4.8'e çıktı, Japonya'da ise yüzde 0.8'e yükseldi. Buna karşın Türkiye'de yıllık enflasyon bir önceki ay 21.3 iken aralıkta yüzde 36.1'e fırladı. Enflasyon ocak ayında ise yüzde 48.69'a yükseldi.

Brezilya, Arjantin ve Çin’de enflasyon geriledi

OECD üyesi olmayan G20 ülkeleri arasında Suudi Arabistan’da enflasyonun sadece % 1.2 olması dikkat çekerken Rusya’da aralıkta enflasyon bir önceki aya göre değişmedi ve yıllık yüzde 8.4 oldu. 3 ülkenin enflasyonunda düşüş var. Arjantin’in yıllık enflasyonu aralıkta yüzde 50.9’a, Brezilya’da yüzde 10.1’e, Çin’de ise yüzde 1.5’e geriledi.

Gıda enflasyonunda Türkiye’nin rakibi yok

OECD üyeleri arasında Türkiye’nin gıda zammında rakibi yok. Türkiye’de kasımda yüzde 27.1 olan “resmi” gıda ürünleri enflasyonu aralıkta yılık yüzde 43.8’e yükselirken, bu orana en yakın artış yüzde 17.2 ile Kolombiya’da. Gıdadaki zam oranında çift hane gören diğer ülkeler yüzde 11.6 ile Meksika ve yüzde 10.4 ile Litvanya. Kalan 34 ülkede gıda enflasyonu bırakın yüzde 40’ları bulmayı, tek hanelerde. Türkiye’nin enerji enflasyonu ise aralıkta 48.8. Hollanda, Estonya ve Norveç dışında da tüm OECD ülkelerinde enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’nin

gerisinde.