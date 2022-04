Otobüs biletlerine 3 ayda yüzde 80 zam: Uçak biletlerini solladı

Geçen yıl bayram öncesi yüzde 80'i satılan otobüs biletlerinin bu yıl yüzde 20'si ancak satılabildi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, son 3 ayda yüzde 80 zamlanan otobüs biletlerinin uçak biletlerini solladığını, fiyatların geldiği seviyeden dolayı yolcu bulunamadığını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala bayram tatili yapmak isteyenler gözlerini uçak, tren ve otobüs fiyatlarına çevirdi.

Otogarda vatandaşlar bilet fiyatlarından şikayetçi olurken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise geçen bayramlara kıyasla bu bayram öncesinde fiyatlardan dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Yıldırım, fiyatların geldiği seviyeden dolayı önceki bayramlara kıyasla şehirlerarası yolcu sayılarının 3’te 2 oranında azaldığını söyledi.

Yıldırım, “Bazı hatlarda uçak bileti fiyatları otobüsten daha ucuz. Genel olarak da otobüs biletleriyle uçak biletlerinin fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor” dedi.

500 KM 350 TL, BİN KM 500 TL

Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, “Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz” dedi.

Otobüs biletlerine yapılan zamların maliyetlerindeki artışa yetmediğini savunan Yıldırım, “Bu bile kurtarmıyor çünkü buradan bin kilometrelik bir mesafeye gidiş dönüşte yaklaşık 15 bin liralık sadece yakıt masrafı var. Bir otobüse en az 35-40 kişi koymadıktan sonra para kazanma şansımız yok” diye konuştu.

‘SADECE 1000 TL OTOYOL VE KÖPRÜLERE ÖDÜYORUZ’

“Özellikle İstanbul-İzmir hattı Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol paraları girdiğinde sadece 1000 lira otoyol ve köprülere para ödüyoruz” diyen Yıldırım, “Akaryakıt ve diğer maliyetleri üzerine koyduğunuzda Ege yolunda para kazanılması imkansız gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.

ESKİDEN YER BULUNAMAZDI ŞİMDİ YOLCU YOK

Yıldırım, “Geçmiş yılların bayramlarıyla mukayese edildiğinde çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Yolcu sayıları 3’te 2 oranında azaldı” dedi.

“Eskiden otobüsler 1 hafta boyunca dolardı, yer bulunmazdı, ilave seferler açılırdı ama şu anda öyle bir durum yok” diyen Yıldırım, “İnsanlar memleketlerine tatile giderlerdi, tatil yerlerine giderlerdi şu anda çok az bir talep var. Bu kadar sıkıntılı bir bayramı ilk defa yaşıyoruz. Otobüsler parklarda yatıyor, ilave sefer açma durumumuz yok” diye konuştu.

“Geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde, pandemi sürecinde bile bu kadar kötü olmadı” diyen Yıldırım, “Sadece 28 ve 29’unda 2 günlük bir doluluk var. Onun dışında dönüşleri bekleyeceğiz, 2 gün de dönüşte yoğunluk olur” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut yolcularının birçoğunun öğrenci olduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, “Öğrenciler haftada bir evlerine gelirlerdi şu anda ayda bir kere bile gelemiyorlar. Bayram otobüsçü için bir fırsat diyeceğim ama yolcu yok” şeklinde konuştu.

‘BİLETLERİN YÜZDE 80’İ BİTERDİ, ŞİMDİ YÜZDE 20…’

Öte yandan, Tokat’a yolcu taşıyan bir acentede çalışan Siyami Temiz, “Biletlere gelen zamlar firmaları olumsuz etkilemeye başladı. Her yıl arabalarımız doluyordu ama şu an boş. Yüzde 80 gibi biletlerin bitmiş olması gerekiyordu şu an yüzde 20’lerdeyiz. Tokat bilet fiyatı 250 liraydı, şimdi 400 lira” dedi.

Kars’a yolcu taşıyan Nusret Biçer ise, “Bayram havası ama yolcu yok. Otobüsümüzün Kars’a gidiş geliş sadece 22 bin lira akaryakıt masrafı var. Geçen bayram çok yüksekti doluluklar. 1 otobüs yerine 3-4 otobüs yapıyorduk. Şu an bayrama 10 gün kalmış 1 otobüs zor yapıyoruz. Kars bin 450 kilometre, bilet fiyatı 400 lira. Ankara 450 kilometre 300 lira yazıyorlar. Geçen sene Kars’a 250 lira bilet yazıyorduk ama otobüslerimiz para kazanıyordu” ifadelerini kullandı.

‘BİRİSİ ÇÖZÜM ÜRETMELİ’

Erzurum’a gidecek olan Dinçer Aslan ise, “Sadece biletler de değil, her şeyin fiyatı çok yüksek. Birilerinin çözüm üretmesi gerekiyor” dedi.

Bayram için Gümüşhane’ye gidecek olan Özge Yaşar, “Fiyatlar çok yüksek indirim yapılsa daha iyi olur. Geçen sene 220 lira olan bilet bu sene 350 lira olmuş” dedi.

‘BİLETLERDE KDV YÜZDE 1’E İNSİN’ TALEBİ

Yıldırım, otobüs işletmeciliğinin mevcut şartlarda sürdürülebilir olmadığına vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Otobüs işletmeciliği, tarifeli taşımacılıkta, işçinin, öğrencinin, memurun seyahat dönemi geldi. Bize otoyol ve köprülerden yüzde 50 indirim yapsınlar. Motorlu taşıtlar vergisini ticari araçlardan kaldırsınlar. Otobüs biletlerinde KDV’yi yüzde 1’e indirsinler. Bu su, hava, ekmek kadar insanların ihtiyacı.” (DHA)

İlginizi Çekebilir Halk otobüsüne zam yaptılar ama otobüs yok!

İlginizi Çekebilir Zamlar otobüs bilet fiyatlarını da vurdu

İlginizi Çekebilir Seyahat zorlaşıyor: Şehirlerarası otobüs biletleri bir ayda yüzde 38,8 zamlandı