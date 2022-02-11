Perakende satışlar yıllıkta arttı, aylıkta azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artarken, cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,7 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, Perakende Ticaret sektöründe farklı tür ve büyüklükteki girişimlerin satışlarını aylık olarak ölçen bir endeks olan Perakende Satış Endeksleri verilerini açıkladı.

Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azaldı.

CİRODA YILLIK YÜZDE 64,7 ARTIŞ

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 41,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 76,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 74,0 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 14,2 arttı.

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