Petrol fiyatları AB kararının etkisiyle yükseldi

AB ülkelerinin Rus ham petrolü sevkiyatının büyük bir kısmını durdurmak üzere anlaşmaya varmasıyla bugün petrol fiyatları sıçradı.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatını büyük ölçüde azaltmak konusunda mutabakat sağlamasının ardından sabah saatlerinde yükselirken, talebin mevsimsel olarak tırmandığı yaz aylarında arz sıkışıklığının daha da derinleşeceği endişeleri kuvvetlendi.

Bununla birlikte Çin'in finans ve teknoloji merkezi Şanghay'da kısıtlamaların kaldırılmaya başlanacağı duyuruldu. Çin’den gelen haberler de talep yönlü endişeleri azalttı ve petrol fiyatlarındaki artışa katkıda bulundu.

AB’DEN SERT YAPTIRIM KARARI

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dün Macaristan’ın itirazlarını aşarak Rusya’dan ham petrol ithalatının yüzde 90 oranında azaltılması için prensipte anlaşarak Rusya’ya karşı şu ana kadarki en ağır yaptırımlar üzerinde uzlaşı sağladı.

Diplomatlar, petrol ithalatının azaltılması üzerinde sağlanan mutabakat sayesinde Rusya’ya yönelik altıncı yaptırım paketinde yer alan diğer yaptırımlar üzerinde de anlaşma sağlanacağını ifade etti.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nin başkanı Charles Michel, 27 üye ülke liderinin katıldığı iki günlük zirvenin ilk günkü oturumunun ardından Twitter’da, “Rusya’nın AB’ye petrol ihraç etmesini yasaklamak konusunda anlaşma sağlandı” dedi.

AB ülkelerine petrol ihracatına getirilen yasak deniz yoluyla gerçekleştirilen sevkiyatları kapsayacak.

ÇİN’DE KISITLAMALAR KALKIYOR

Öte yandan dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in finans merkezi Shanghai’da iki aydan uzun süre önce başlatılan tecrit uygulaması kapsamında işletmeler için devreye alınan kısıtlamalar Çarşamba günü itibarıyla kaldırılacak.

Shanghai’de koronavirüs vakalarındaki artışı önlemek için 25 milyon nüfuslu kent genelinde 1 Nisan’da tecrit uygulaması devreye alınmıştı. Dev ekonomide uygulanan sert tecrit uzun bir süredir talep sorunları yarattığı için petrol fiyatlarını baskılıyordu. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte petrol fiyatlarını baskılayan talep endişesinin de ortadan kalkması bekleniyor.

PETROL SERT YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle birlikte petrol fiyatları hızlı yükselişini sürdürdü. Sabah saatlerinde Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,5 artarak artarak 123 doların üstüne yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1’in üzerinde yükselişle 118 dolardan işlem gördü.

Yükselen petrol ve dolayısıyla enerji fiyatları, tüketicilerin karşı karşıya kaldığı enflasyon sorunlarının kalıcı olabileceği kaygılarını da beraberinde getiriyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Piyasalar bu gelişmeleri izlerken petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

BENZİNİN LİTRESİ 25 TL'NİN ÜSTÜNDE

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yeni yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25 TL’ye, Ankara’da 25,10 TL’ye, İzmir’de 25,11 TL’ye yükseldi.

Dolar/TL kurundaki sert yükseliş ve petrol piyasasındaki hareketlilik nedeniyle son bir yılda benzinin fiyatı yüzde 224, motorinin fiyatı yüzde 239 arttı.

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