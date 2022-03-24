Petrol fiyatları artmaya devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin sürmesi, yaptırımların artacağına dönük beklentiler ve arz endişelerinin derinleşmesi ile birlikte petrol fiyatlarındaki artış sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Batının Rusya’ya uygulamayı planladığı yaptırımlara dair endişelerin yanında Karadeniz’de yaşanan fırtınanın ihraç terminaline zarar verdiği yönündeki haberler petrol fiyatlarını artırdı. Petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürürken İran’la yapılacak anlaşmaların ise piyasayı bir miktar rahatlatması bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte dün 122,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,6 dolar seviyesinde tamamlarken bugün tekrar yüzde 0,4 artışla 122 doların üstüne çıktı. Sabah saatlerinde Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 115 dolardan alıcı buldu.

YAPTIRIM ENDİŞELERİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın da Brüksel'de NATO ile acil bir zirveye katılacak. Biden'in, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurması bekleniyor. Biden’ın yeni duyuracağı yaptırımların enerji arzında yeni sorunlar doğuracağına ilişkin endişeler bulunuyor.

Konu ile ilgili bir bilgi notu kaleme alan OANDA'da kıdemli piyasa analisti olan Edward Moya, “Petrol piyasası çok dar ve ABD üretiminin stabil olup stoklardaki düşüşün devam etmesi ile petrol fiyatlarının gideceği yalnızca tek bir yön var” dedi.

FIRTINA PETROL ARZINA DARBE VURDU

Dün Karadeniz’de bir ihraç terminalinin fırtınadan zarar gördüğü haberleri de petrol fiyatlarını artmasına sebep oldu. Fırtına, Kazakistan'ın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalinden gelen ham petrol ihracatını tamamen durdurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, terminalden gelen petrolün, iki ay kadar süreyle durdurulabileceğini söyledi. CPC boru hattı, çoğunluğu Kazakistan'a ait olmak üzere günlük 1,2 milyon varil petrolü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki bir limana taşıyor.

İRAN ANLAŞMASI UMUT OLABİLİR Mİ?

İran anlaşmasına ilişkin beklentiler, yeni arz potansiyelleri konusunda umut olsa da Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları yukarı yönlü tırmanışını sürdürüyor.

Danışmanlık hizmeti veren JBC Energy’nin analistleri tarafından hazırlanan bir notta, “İran’ın ihracat kısıtlamalarının kaldırılması, şu anda ham petrol piyasalarında yaygın olan muazzam sıkışıklığın hafifletilmesine yardımcı olacaktır” dedi.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Piyasalar bu gelişmeleri izlerken petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

Petrol fiyatlarında bu hafta gerçekleşen artışlar şimdiden akaryakıt fiyatlarında etkisini göstermeye başladı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatının 1 lira 37 kuruş zamlanacağı bildirildi.

Bu geceki zamla birlikte motorinde zam oranı, son bir yılda yüzde 267, yıl başından bu yana yüzde 106,5 olacak. Benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,07, yıl başında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı, son bir yılda yüzde 180, yıl başından bu yana yüzde 61 oldu.

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