Petrol piyasasında son durum: AB’den yaptırım çıkmadı ama fiyat artışı sürüyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rus petrolüne yaptırım kararı alma konusunda anlaşamadı. Ancak arz endişelerinin sürmesi, bazı Avrupa ülkelerin yaptırım konusunda ısrar etmesi ve Suudi Arabistan'da petrol tesislerine gerçekleştirilen saldırı nedeniyle petrol piyasasında fiyatlar bugün de yükseldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rus petrolüne yaptırım uygulama konusunda dün yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

AB’nin Rus petrolüne yönelik yaptırım kararı almamasına rağmen petrol piyasasında fiyatlar bugün de yükseldi. AB ortak bir karar almasa da bazı Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yaptırım uygulamayı düşünmeleri ve Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıların piyasada tedirginlik yaratması petroldeki rallinin sürmesinde etkili oldu.

Önceki gün Yemenli Husiler Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde yer alan dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Saudi Aramco tesislerine ve Zahran elektrik santraline insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlemiş, saldırıda İHA'lardan atılan bombaların hedefi olan tesislerde büyük çaplı hasar meydana gelmişti.

YÜZDE 7 ARTTI

Bugün sabah saatlerinde brent petrol vadeli işlemleri yüzde 7 artarak 119 dolar seviyesinden işlem görürken Batı Teksas ham petrolü 113 dolar seviyesinden işlem gördü.

ABD merkezli yatırım şirketi OANDA’nın analisti Edward Moya konu ile ilgili hazırladığı bir bilgi notunda, “Görünüşe göre enerji yatırımcıları arz kıtlığının hemen kıyıda olduğunu düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı notta Moya, fiyatların hem Ukrayna’daki jeopolitik endişelere hem de Suudi Aramco tesislerine yönelik saldırılara tepki olarak yükseldiğini belirterek, “Şimdilik riskler artıyor gibi görünüyor ve bu da ham petrol fiyatlarını daha da yükseltebilir” dedi.

AB’DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada, AB liderlerinin Rusya’ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi.

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları ile yapılan ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Moskova’ya getirilen yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini belirtti. Rusya’ya petrol ambargosu uygulanması konusunda ise Borrell, ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını açıkladı.

Konuyu değerlendiren bir bilgi notunda Avustralya merkezli Commonwealth Bank analistleri, “Önemli sayıda AB ülkesi yasağa karşı çıktığı için, önerilen yasak hala politika olmaktan biraz uzak. Yine de yasağın tartışılıyor olması önemli bir değişiklik” değerlendirmesinde bulundu.

AKARYAKIT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki artışlar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış da enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması fiyatları da yukarı yönlü baskılıyor.

BENZİNE ZAM

Petrol piyasasındaki yükseliş yurt içinde de pompa fiyatlarına da yansıyor. Son olarak bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 60 kuruş, motorine 1 lira 62 kuruş zam geldi.

Petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

İlginizi Çekebilir Benzin ve motorine bir büyük zam daha

İlginizi Çekebilir Avrupa'nın gıda ambarı ithalatın yeni adresi