Piyasalar için kritik hafta: Gözler Fed’de

Piyasalarda Ukrayna krizine ilişkin belirsizlik sürerken yatırımcılar önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) pandemi sonrası yapması beklenen ilk faiz artışına odaklanmış durumda.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) pandemi öncesinden bu yana faiz oranlarındaki ilk artışı 16 Mart’ta yapması bekleniyor. Yatırımcılar faiz artışının yanında Fed’in enflasyon ve ekonomi hakkında ne söyleyeceğine ve gelecekteki artışlara ilişkin tahminlerine odaklanacak.

Yatırımcılar bir yandan Fed kararını beklerken diğer yandan da Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından piyasaları sallayan enerji, emtia ve hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalara odaklanmış durumda. Ancak Fed, faiz artışı yapacağı konusunda uzun süredir iletişim yürüttüğü için çarşamba günü çeyrek puanlık artışının gerçekleşmesi durumunda piyasalar aşırı tepki vermeyebilir.

SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Fed daha önce yükselen enflasyonun da etkisiyle faiz oranını artırmayı planladığını açıkça duyurmuştu. Fed’in bu hamleyi çarşamba günü iki günlük toplantısının sonunda açıklaması bekleniyor. ABD’de tüketici enflasyonu şubatta yüzde 7,9 oranında olurken Fed’in politika faizi yüzde 0-0,25 arasında bulunuyor.

CNBC’nin aktardığına göre konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Los Angeles merkezli özel yatırım şirketi Wedbush Securities’in genel müdürü Steve Massocca, “Bu süreçte para politikasının önemli olacağı açık. Fed’in önümüzdeki hafta kimseyi şaşırtacağını görmüyorum. Artış çeyrek puan olacak ve sonra Avrupa’da neler olduğunu izleyecekler” dedi.

UKRAYNA KRİZİ ENFLASYON ENDİŞLERİNİ KÖRÜKLÜYOR

Bu sırada Ukrayna’da çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol, metal ve diğer emtiaların fiyatlarının artması da enflasyonun kısa vadede düşmeyeceğine yönelik endişeleri artırdı.

ABD’nin ve İngiltere’nin bu hafta Rusya’nın petrol ihracatına yaptırım getireceğini açıklamasının ardından enerji fiyatları büyük artış göstermişti. Enerji fiyatlarındaki artışın Fed’in gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda faizleri 25 baz puan artıracağı yönünde beklentileri kuvvetlendirdiği düşünülüyor.

POWELL AÇIKLAMIŞTI

Fed Başkanı Jerome Powell da ABD’deki yüksek enflasyonu, Ukrayna’daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed’in Mart’ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını “dikkatlice” yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.

DEV BANKA UYARDI

ABD’nin en büyük bankalarından Morgan Stanley ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin zaten sert yükselen küresel enflasyona yukarı yönlü daha da baskı yaratmasıyla ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz artırımına giderken daha tedbirli bir tutum takınması çağrısında bulundu.

Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su, “Fed gerçekten bir açmazın içinde. Enflasyon açıkça yükselişte ve geçici değil” diyerek Fed’in faiz oranlarını “oldukça düzenli” ve sürpriz adımlar atmadan artırmasını beklediğini ekledi.

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