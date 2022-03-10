Prof. Dr. Özgür Demirtaş iktidara seslendi: Yapmayın

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, AKP hükümetinin döviz ve faiz politikasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete ekonomi ile ilgili üç tavsiyede bulundu. Özellikle faiz politikasıyla ilgili hükümete uyarıda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;

1) Hükümete ve Yönetenlere Tavsiyem: Döviz satarak piyasayı tutmaya çalışmayın. Bu konu 100 kez söylendi, 100’ünde de dinlenmedi, 100’ünde yanlış olduğu anlaşıldı. Döviz satışı (hele dünyanın ve Jeo-politiğin bu kadar ısındığı dönemlerde) son derece yanlış.

2) Faizi “inatla” düşük tutmanızın maliyeti Çılgın Enflasyon oldu. Yapmayın. Yapacağınız şey NET: Faizi “Olması Gereken Yere” bırakmanız. Olması gereken yer diyorum. Çünkü inatla oranın altında tutuyorsunuz. Enflasyonun %120 olduğu yerde Faiz %14’de Tutulmaz. Yapmayın.

3) En sonunda: a) Ya Faizi Arttırmak Zorunda Kalacaksınız. b) Ya SUPER-BONO çıkarmak Zorunda Kalacaksınız. Türkiye de bu geçen zamanda Enflasyon altında ezildiği ile kalacak. Politikanız Net olarak yanlış. Yapmayın. Daha ne diyeyim Yapmayın…

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