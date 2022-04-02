Putin’e savaş yılında 321 milyar dolarlık hayat öpücüğü gelebilir

Savaş ve yaptırımlara rağmen Rusya'nın enerji ihracatı gelirinin bu yıl 321 milyar dolara, cari fazlasının da 240 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Sert küçülme beklenen Rus ekonomisini ve Rus para birimi rubleyi, enerji ihracatı ayakta tutuyor.

Sozcu.com.tr

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Savaş ve yaptırımlar Rusya ekonomisini sarssa da özellikle enerji ihracatının sürmesi Moskova'nın elini rahatlatıyor.

Bloomberg, Rusya'nın 2021'de 236 milyar dolar olan toplam enerji ürünleri ihracatının, 2022'de 321 milyar dolara yükseleceğini öngörürdü.

240 MİLYAR DOLARLIK REKOR CARİ FAZLA GELEBİLİR

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), enerji ihracatındaki yükseliş ve ithalattaki sert düşüş sayesinde Rusya'nın 2021'de 120 milyar dolar olan cari fazlasının, 2022'de 200-240 milyar dolar aralığına ulaşabileceği tahminini paylaştı.

IIF, petrol ihracatındaki indirimli fiyat ve nakliye sorunları ile yaptırımlara rağmen Rusya’ya önemli miktarda döviz girişinin devam edecek gibi göründüğü belirtildi.

ABD'li banka Goldman Sachs da Rusya için 2022 yılı cari fazla tahmini 205 milyar dolara yükseltti. Banka, söz konusu yüksek cari fazlanın, Rusya Merkez Bankası'nın sermaye kontrollerini gevşetme ve özel sektörün döviz talebini karşılaması için yeterli olabileceğini duyurdu.

YAPTIRIMLARA RAĞMEN PARLAK BİLANÇO

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, Rusya ekonomisinin Ukrayna ile savaşın ilk ayı boyunca sendelediği ancak en büyük ticaret ortaklarından bazılarının enerji ihracatındaki musluğu kapatmamaları durumunda yine de parlak bir bilançoya sahip olabileceği vurgulandı.

IIF, Rusya ekonomisinin, iç talep ve ithalattaki çöküşle birlikte 2022'de yüzde 15 küçülmesini bekliyor. S&P'nin ise Rusya için 2022'de yüzde 8,5'lik küçülme öngörüyor.

ABD ve İngiltere gibi Avrupa Birliği’nin (AB) de Rusya'dan enerji ihracatını yasaklaması tabloyu değiştirebilir ancak böyle bir hamle beklenmiyor. Rusya'nın doğalgaz satışı karşılığında ‘dost olmayan' ülkelerden ruble cinsi ödeme istemesi, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ticarette belirsizlik yaratmış durumda.

CANKURTARAN HALATI ENERJİ GELİRİ

Petrol ve doğalgaz, Rusya’nın ihracatının yaklaşık yarısını oluşturuyor ve geçen yılın bütçe gelirine yaklaşık yüzde 40 katkıda bulundu.

Bloomberg'den Scott Johnson, enerji ihracatının Rusya ekonomisi için bir cankurtaran halatı olduğunu ve yaptırımların etkisini hafifletip olası bir ödemeler dengesi krizini savuşturmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Johnson, buna rağmen, Rusya için enflasyonda yükselişin ve ekonomide derin durgunluğun kapıda olduğunu belirtti.

RUBLEYİ DESTEKLİYOR

Londra merkezli ekonomik danışmanlık şirketi TS Lombard analisti Madina Khrustaleva, enerji gelirlerinin artmasıyla bütçeye 103 milyar dolarlık ek kaynak geleceğini ancak yaptırımların ekonomide enerji dışı sektörlerde yıkıcı etkisi olacağını, Rusya ekonomisinin enerjiye daha fazla bağımlı hale geçeğini öne sürdü.

TS Lombard analistleri, Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin büyük bölümünün dondurulduğu bir ortamda mevcut döviz girişleriyle Rus rublesinin etkin bir şekilde desteklendiğini kaydetti.

Yüksek cari fazlanın Rusya ekonomisini derin bir durgunluktan kurtaramayacağına ancak söz konusu fazlanın, hükümetin uluslararası sermaye piyasalarına erişiminin olmadığı bir zamanda hükümet harcamalarının sürdürülmesine yardımcı olduğunu aktaran Bloomberg, “Rusya’nın yurtdışına petrol ve gaz satma kabiliyeti, ekonomiyi daha da kötü bir mali çöküşe sürüklemekten alıkoyan tek şey olabilir” ifadelerini kullandı.

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