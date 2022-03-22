Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2022 Pide fiyatları belirlendi…
Ramazan ayının yaklaşmasıyla, iftar sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı gündem oldum. Pide fiyatları da her şeyde olduğu zam mağduru oldu. Geçtiğimiz yıl 4 liraya satılan 365 gram sade Ramazan pidesi bu yıl hem küçüldü hem zamlandı. 330 gram sade pide 6 liraya satılacak. Susamlı, yumurtalı 415 gram olanın fiyatı ise 9 TL olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halk Ekmek’in üreteceği 330 gramlık Ramazan pidesinin tüm ekonomik zorluklara rağmen 3 TL’den satılacağını açıkladı.
İftar sofralarının baş tacı olarak görülen pidelerin de fiyatı merak konusu oldu. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı, pide fiyatlarını duyurdu.
İSTANBUL'DA PİDE FİYATI NE KADAR?
Ramazan ayı 2 Nisan’da başlıyor. Çok az süre kala merakla beklenen pide fiyatları da belirlenmeye başladı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL’ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL’ye satılacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hebasından İBB’ye bağlı Halk Ekmek tarafından üretilecek Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
İmamoğlu “330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek” paylaşımında bulundu.
BURSA’DA PİDE FİYATI BELLİ OLDU
Bursa'da geçtiğimiz yıl 5 liraya satılan 420 gram Ramazan pidesi bu yıl hem küçüldü hem zamlandı.
Fırıncılar Odası, maliyet artışları nedeniyle 320 gram pidenin 6 liradan satılacağını açıklarken, pidelerde yumurta için ayrıca 2 lira fark alınacağı öğrenildi.