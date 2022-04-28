Reuters: Elon Musk Twitter’ı satın almaktan vazgeçebilir

Reuters'a göre, yatırımcılar, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almaktan vazgeçebileceğinden endişeliler.

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Yatırımcılar, Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için yaptığı tekliften vazgeçebileceğinden endişeleniyorlar.

Bu endişeler nedeniyle, Twitter’ın hisseleri tarafların iki gün önce anlaştığını açıklamasından beri olan en düşük seviyeye indi.

Yatırımcılar, Musk’ın anlaşma kapsamında nakit olarak karşılaması gereken 21 milyar dolarlık kısmı finanse edebilecek nakit parasının olmayabileceği ve Musk’ın bu tutarı ödemek için Tesla hisselerini satmak istemeyebileceği konusunda kaygılılar.

DAHA ÖNCE DE FİKİR DEĞİŞTİRMİŞTİ

Musk, geçmişte bazı konularda aniden fikrini değiştirmişti. 2018’de ABD’li elektrikli araç şirketi Tesla’yı 72 milyar dolarlık “hazır fonla” borsa kotundan çıkaracağına dair tweet atan Musk, daha sonra bu kararını uygulamamıştı.

Musk, 4 Nisan’da Twitter’da yüzde 9.2’lik hissesi bulunduğunu açıklamış ve 5 Nisan’da şirketin en büyük hissedarı olduğu için Twitter yönetim kuruluna alınacağı duyurulmuştu.

6 Nisan’da Twitter CEO’su ve yönetim kurulu ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyleyen Musk, 11 Nisan’da Twitter yönetim kuruluna katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. 14 Nisan’da ise Elon Musk, Twitter’ın tamamını satın almak için hisse başına nakit olarak 54.20 dolar ödemeyi teklif etmişti.

TWITTER HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Twitter hisseleri dün ABD borsasındaki işlemleri yüzde 2,1 düşüşle 48.68 dolarda kapattı.

Bu hisse fiyatı, Musk’ın hisse başına 54.20 dolarlık satın alma teklifinin bir hayli altında bulunuyor ve Reuters hesaplamalarına göre Musk’ın anlaşmayı tamamlaması için yüzde 62’lik bir olasılığa işaret ediyor.

Tesla hisseleri, CEO Elon Musk’ın Twitter’ı satın alabilmek için Tesla hisselerini satabileceğine yönelik endişelerle Salı günü yüzde 12’den fazla düşmüş ve şirket piyasa değerinden 126 milyar dolar yitirmişti. (REUTERS)

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