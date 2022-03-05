Rus Aeroflot’un yurt dışı uçuşlarını durdurması turizmi nasıl etkileyecek?

Rusya'nın en büyük havayolu firması Aeroflot'un 8 Mart itibarıyla Belarus hariç tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı alması Türk turizmcisinde yeni bir endişeye yol açtı. TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, bu durumun turizmdeki belirsizlikleri artırdığına, çözülmezse büyük sorunlar doğuracağına işaret etti.

Gamze BAL

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra rezervasyon akışı duran, önceki rezervasyonlarından kalan ödemeleri de Rus bankalarına yönelik yaptırımlardan dolayı alamayan Türk turizmcisine bir kötü haber de Rusya’nın en büyük havayolu firması Aeroflot’tan geldi.

Aeroflot, 8 Mart itibarıyla Belarus hariç tüm yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı aldı. Kararın ne zamana kadar süreceği ise belirsiz.

Bu durumu sozcu.com.tr’ye değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Rusya’dan Türkiye’ye gelmek isteyenler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tur operatörlerinin uçak sıkıntısını çözmeye çalıştığı bir ortamda Aeroflot’un uçuşlarını durdurduğuna işaret etti.

“Zaten tur operatörleri 28 Mart’a kadar faaliyetlerini durdurdu. Rusya’dan gelen rezervasyon akışı da durmuş durumda” diyen Bülbüloğlu, “Bunların üzerine Aeroflot’un uçuşlarını durdurmasının etkilerinin ne olacağı, yasağın ne kadar süreceğine bağlı. Belirsizlikleri daha da artırdı. Ancak şu an için net bir şekilde kestiremesek de ciddi şekilde etkileyeceği kesin. Büyük sıkıntılar yaratacaktır” diye konuştu.

‘BÜTÜN SİSTEM ÇÖKEBİLİR, HERKES ÇIKIŞ ARIYOR’

Öte yandan, geçen yıl Türkiye’ye en çok turist gönderen üçüncü ülke olan Ukrayna’dan bu sezon tamamen umutlarını kestiklerini, Rus turistten yana ise hâlâ umutlu olduklarını kaydeden Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

“Savaş bir ay daha sürerse yalnızca turizm değil, dünyadaki havacılık sisteminden gıdaya ve imalat sanayiye kadar tüm sistem çökecek. Ancak sıcak savaş bitip de masa başına geçilirse, Ukrayna tarafında yine hiçbir beklentimiz olmaz ama Ruslar gelebilir. Belki 5 milyon kişi gelmez ama 2 milyon kişi gelir. Şu an tüm tur operatörleri de ‘sezonu kapattık’ modunda değil, herkes bir çıkış arıyor.”

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise, misafirlerin ağırlıklı olarak charter uçuşlarla geldiklerini söyleyerek, “Dolayısıyla Aeroflot’un uçuşları durdurma kararı münferiden gelenler anlamında çok olumsuz bir etkisi olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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