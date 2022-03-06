Rus bankaları Visa ve MasterCard yerine artık bu sistemleri kullanacak

Rus bankaların MasterCard ve Visa ödeme sistemlerinden dışlanmasının ardından Çin'in UnionPay ve Rusya'nın Mir isimli ödeme sistemlerine geçeceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Visa ve MasterCard’ın Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldıklarını açıklamasının ardından, bugün açıklama yapan birçok Rus bankası Çin UnionPay isimli kart operatörünün sistemini Rusya’nın Mir isimli ödeme ağıyla birleştirerek yakında yen kartlar çıkarmaya başlayacaklarını duyurdu.

RUSYA’DAN ÇEKİLDİLER

Online ödeme platformu PayPal'in, Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Rusya'daki hizmetlerini durdurmasının ardından dünyanın önde gelen uluslararası ödeme sistemleri Visa ve Mastercard da Rusya'daki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Rus bankalarının da bundan böyle MasterCard ve Visa sistemleri tarafından desteklenmeyeceği ve ülke dışında çıkarılan kartların da Rusya'da kullanılamayacağı belirtildi.

MİR VE UNIONPAY NEDİR?

Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017'de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.

Çin merkezli banka kart hizmetleri ağı olan UnionPay, dünya çapında 2 bin 500'den fazla kurumla ortak çalışıyor. UnionPay kapsamında bugüne kadar 7 milyardan fazla kartın çıkarıldığı hesaplanıyor.

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