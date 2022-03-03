Rusya döviz ve altın alım işlemlerini durdurdu
Rusya Maliye Bakanlığı, 2022 döviz ve altın alım işlemlerini mali kural çerçevesinde durdurdu.
Rusya Maliye Bakanlığı, ekstra petrol ve doğalgaz gelirlerinin kullanımına yönelik mali kuralın bazı kısımlarının askıya alınması çerçevesinde döviz ve altın alım işlemlerini durdurduklarını açıkladı.
2017’de kabul edilen bir kurala göre, Rusya petrol fiyatları yüksek olduğunda döviz alıyor ve fiyatlar varil başına 44 doların altına düştüğünde satıyor, böylece rubleyi petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan koruyor. (REUTERS)