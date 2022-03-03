Rusya döviz ve altın alım işlemlerini durdurdu

Rusya Maliye Bakanlığı, 2022 döviz ve altın alım işlemlerini mali kural çerçevesinde durdurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Maliye Bakanlığı, ekstra petrol ve doğalgaz gelirlerinin kullanımına yönelik mali kuralın bazı kısımlarının askıya alınması çerçevesinde döviz ve altın alım işlemlerini durdurduklarını açıkladı.

2017’de kabul edilen bir kurala göre, Rusya petrol fiyatları yüksek olduğunda döviz alıyor ve fiyatlar varil başına 44 doların altına düştüğünde satıyor, böylece rubleyi petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan koruyor. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Rusya'nın kredi notunu çöp seviyesine düşürdüler

İlginizi Çekebilir Fed: Ek fiyat artışları bekleniyor

İlginizi Çekebilir Petrol fiyatları artmaya devam ediyor: Akaryakıta yeni zamlar yolda