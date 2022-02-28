Rusya Merkez Bankası’ndan yabancılara engel

Rusya Merkez Bankası yabancıların Rus menkul kıymetlerinin satışına engel getirdiğini doğruladı.

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Rusya Merkez Bankası, aracı kurumlara yabancı tüzel kişilerin ve bireylerin Rus menkul kıymetlerini satmasına engel getirmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Merkez bankası tarafından yapılan açıklamada bugün döviz ve para piyasaları dışında kalan piyasaları açıp açmama konusunda henüz bir karar verilmediği de belirtildi.

Bugün sabah saatlerinde Batılı devletlerin Ukrayna’nın işgaline karşılık olarak Rusya’ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ruble yüzde 30 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı. Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. (REUTERS)

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