Rusya rezervlerine ulaşmaya çalışıyor: Görüşmeler imkan sağlayabilir

Rusya Maliye Bakanlığı müzakerelerin merkez bankasının dondurulan rezervlerine erişmesine yardımcı olacağını umuyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Maliye Bakanlığı, müzakereler yoluyla Merkez Bankası’nın dondurulan altın ve döviz rezervlerine erişmesine imkan sağlanacağını umuyor.

Rusya Maliye Bakan yardımcısına dayandırılan haber Interfax haber ajansında yer aldı.

Bakanlık Rusya’nın 2022’de bütçe yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağa sahip olduğu görüşünde.

SERT YAPTIRIMLAR GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD ve Avrupa Birliği’nin başını çektiği batı ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası sert finansal yaptırımlar getirmişti.

Bu yaptırımlar arasında Rus bankalarının uluslararası finansal mesajlaşma sistemi Swift’in dışına çıkarılması ve Rusya Merkez Bankası’na işlem yasağı getirilmesi yer aldı. Geçtiğimiz hafta Avrupa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler Rusya merkez bankasının varlıklarının dondurulacağını duyurdu.

PARANIN ÇOĞU KİTLENDİ

Bankanın yaklaşık 630 milyar dolar rezervi var. Ancak bu rezervlerin yaklaşık 400 milyar dolarlık bir kısmı bu ülkelerde bulunuyor. Bu nedenle Rusya Merkez Bankası’nın bu paraları kilit altında olarak görülüyor.

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