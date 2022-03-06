Rusya temerrüde düşebilir

Ukrayna işgalinin ardından batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı sert finansal yaptırımlar nedeniyle ülkenin temerrüde düşme riski doğdu. Enerji şirketleri ile hükümetin ödenmesi gereken dolar cinsinden borçlar vaktinde ödenmezse Rusya temerrüde düşebilir. Rusya hükümeti ise bu konuda önlem almaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgalinin ardından batının sert finansal yaptırımlar getirdiği Rusya’nın yakında ödemesi gereken yüklü miktarda borç bulunuyor. Devlete bağlı enerji şirketleri Rosneft ve Gazprom ile hükümetin ödemesi gereken dolar cinsinden borçların süreleri de gittikçe yaklaşıyor. Borçlar vaktinde ödenmezse Rusya temerrüde düşebilir. Hükümet ise bu konuda çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün imzalanan kararnameye göre, sermaye kontrolleri devam ederken temerrütleri önlemenin bir yolu olarak, hükümetin ve Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble olarak ödeme yapmasına izin verilecek.

Kararname, Rusya’ya, şirketlerine ve vatandaşlarına karşı “düşmanca faaliyetler gerçekleştiren ülkelerde” bulunan alacaklılara ödeme yapmaları için geçici kurallar getiriyor. Hükümet iki gün içinde bu tür ülkelerin bir listesini hazırlayacak.

ÖDEMELERİ RUBLE ÜZERİNDEN YAPACAKLAR

Kararnameye göre, ödemeler Rusya Merkez Bankası’nın resmi kuru üzerinden ruble olarak yapılınca gerçekleştirilmiş sayılacak.

Yabancı para cinsinden Rus şirket tahvilleri, Ukrayna’nın işgalinin ardından ülkeye uygulanan yaptırımların etkisini artırmasıyla son günlerde sorunlu seviyelere düştü. Rus hükümeti, yaptırımlara yabancı para birimlerine erişimi önemli ölçüde azaltarak yanıt verirken tüm bunların tahvil sahiplerinin faiz ve anapara ödemelerini alma kabiliyetini kısıtlamasından endişe ediliyor.

Ayrıca Avrupalı takas kurumları Clearstream ve Euroclear, rubleyi takas para birimi olarak kabul etmeyi bıraktı. Bu da tahvil sahiplerine ödeme yapmak için kullanılan geleneksel bir kanalın yasaklanması anlamına geliyor.

Dolar cinsinden tahvil vadelerinin ödemesi yaklaşan yaklaşan şirketler arasında petrol şirketi Rosneft ve enerji devi Gazprom bulunuyor. Rosneft’in 2 milyar dolarlık tahvilinin vadesi bugün, Gazprom’un 1,3 milyar dolarlık tahvilinin vadesi ise yarın doluyor.

ABD’Lİ BANKA UYARDI

Haftabaşında ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Rusya'ya uygulanan yaptırımların, ülkenin dolar cinsi ve uluslararası piyasalardaki diğer devlet tahvillerinin temerrüde düşme olasılığını önemli ölçüde artırdığını açıklamıştı.

JP Morgan müşterilerine yönelik notta, “ABD'nin Rus devlet kurumlarına yaptırım getirmesi, Rusya'da döviz cinsi ödemeleri kısıtlamak için alınan karşı önlemler ve ödeme zincirindeki aksaklıklar, Rusya'nın yurtdışında tahvil ödemesi yapmasına yönelik ciddi engeller oluşturuyor” dedi. Bankaya göre ülkenin toplamda 6 milyar dolarlık ödemesi için ciddi bir risk bulunuyor.

RİSK PRİMİ UÇUYOR

Bu sırada Rusya’nın ‘borçlarını ödeyemeyeceği ya da ödemek istemeyeceği’ bir senaryo nedeniyle, ülkenin temerrüdüne karşı sigorta maliyeti olan CDS puanı, perşembe günü 900 baz puanın üzerine çıktı. Bu 2008 küresel mali krizinden kaydedilen risk seviyesinin üstünde.

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