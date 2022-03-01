Rusya ve Ukrayna’da kripto para kullanımı arttı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Moskova'ya uygulanan ekonomik yaptırımlarla birlikte kripto paranın önemini artırdı. Pazartesi günü Bitcoin yüzde 15'in üzerinde yükseldi, Salı günü ise 44 bin doların üzerine çıktı. Ethereum da yüzde 10'dan fazla yükseldi.

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Kripto paraların bu kadar keskin bir şekilde değer kazanmasının arkasında Rusya’ya uygulanan yaptırımların dijital para birimlerine ilginin yükselmesine yol açacağı beklentisi var.

Reuters haber ajansının CryptoCompare’dan aktardığı verilere göre, Rus rublesi cinsinden Bitcoin ticareti, işgalin başladığı Perşembe günü keskin bir şekilde hızlandı.

Günlük hacimler bir önceki güne göre yüzde 259 artarak 1,3 milyar rubleye (13,1 milyon dolar) yükseldi.

Öte yandan Ukrayna’da kripto borsası Kuna, günlük işlem hacminin üç kattan fazlası olan 150 milyon Grivnası (5 milyon dolar) gördü.

Cuma günü Kuna’daki işlem hacmi Mayıs 2021’den beri olan en yüksek seviyesine ulaştı.

UKRAYNA’DAN ‘ENGELLEME’ ÇAĞRISI



BBC Türkçe’de yer alan habere göre, En büyük kripto para borsalarından Binance, bu yöndeki çağrılara rağmen Rus kullanıcılara hizmet vermeyi sonlandırmayacağını duyurmuştu.

Pazar günü Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, bütün kripto para borsalarının Rus kullanıcıları engellemesini talep etmişti.

Fedorov Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yalnızca Rusya ve Belarus yöneticilerinin hesaplarını değil, bu ülkelerdeki sıradan kullanıcıların hesaplarını da dondurmaları gerek” dedi.

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