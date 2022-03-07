Rusya’dan petrol açıklaması: Varil başına 300 doların üzerine çıkabilir

Petrol fiyatları konusunda kritik bir açıklama geldi. Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD ve Avrupa'nın ithalatı yasaklaması durumunda petrolün varil başı fiyatının 300 doların üzerine çıkabileceği belirtildi. Petrol fiyatlarındaki sert artış, yeni akaryakıt zamlarını beraberinde getirebilir.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, petrol fiyatları konusunda da kritik açıklamalar geliyor. Rusya’dan yapılan açıklamanın ardından Beyaz Saray da petrol konusunda bir bilgilendirme yaptı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatını yasaklaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 300 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

“KÜRESEL PAZAR İÇİN FECİ SONUÇLARA YOL AÇAR”

Novak, açıklamasında, “Rus petrolünün reddedilmesinin küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır” dedi. Novak, ayrıca “Avrupa bugün yılda yaklaşık 500 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu tüketimin yüzde 40’ı Rusya tarafından sağlanıyor. Rusya onlarca yıldır her şeye rağmen her zaman güvenilir bir ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray’dan petrol konusunda açıklama geldi. Açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanması konusunda kararını henüz vermedi. Açıklamada, bu konudaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

TÜRKİYE’DEKİ AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ ETKEN

Petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıta bu gece de zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ 21 LİRAYI AŞTI

Yapılan zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19,23 liraya; Ankara'da 19,33 liraya ve İzmir'de ise 19,36 liraya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 21,18 liraya, Ankara'da 21,29 liraya ve İzmir'de 21,3 liraya çıktı.

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